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Религия
https://ria.ru/20210811/prava-1745325699.html
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских - РИА Новости, 11.08.2021
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских
Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность "уполномоченного при президенте по правам русских",... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:07
2021-08-11T15:06
общество
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московская патриархия
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность "уполномоченного при президенте по правам русских", который бы "помогал русскому человеку".Епископ отметил, что в последние месяцы "набралось множество случаев притеснения русских людей — в России и вне ее". Также, по его словам, в интернете многократно обсуждалось, "как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество"."Может быть, пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны. Помогать русскому человеку", - предложил епископ Савва в своем Telegram-канале.Ранее в РПЦ сообщили, что на этой неделе по приглашению патриарха Кирилла в Москве принимают мальчика из Киргизии, которого избили сверстники из-за того, что он православный. Ребенку покажут достопримечательности, а также подарят перчатки с автографом Федора Емельяненко.
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общество, москва, московская патриархия, русская православная церковь, россия
13:07 11.08.2021 (обновлено: 15:06 11.08.2021)
 
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских

Епископ Савва предложил создать должность уполномоченного по правам русских

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСавва Тутунов
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность "уполномоченного при президенте по правам русских", который бы "помогал русскому человеку".
Епископ отметил, что в последние месяцы "набралось множество случаев притеснения русских людей — в России и вне ее". Также, по его словам, в интернете многократно обсуждалось, "как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество".
"Может быть, пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны. Помогать русскому человеку", - предложил епископ Савва в своем Telegram-канале.
Ранее в РПЦ сообщили, что на этой неделе по приглашению патриарха Кирилла в Москве принимают мальчика из Киргизии, которого избили сверстники из-за того, что он православный. Ребенку покажут достопримечательности, а также подарят перчатки с автографом Федора Емельяненко.
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