https://ria.ru/20210811/prava-1745325699.html
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских - РИА Новости, 11.08.2021
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских
Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность "уполномоченного при президенте по правам русских",... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:07
2021-08-11T13:07
2021-08-11T15:06
общество
москва
московская патриархия
русская православная церковь
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/78/1558587836_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3d8d0b5ad5ed3161a70d429d0cfbe430.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность "уполномоченного при президенте по правам русских", который бы "помогал русскому человеку".Епископ отметил, что в последние месяцы "набралось множество случаев притеснения русских людей — в России и вне ее". Также, по его словам, в интернете многократно обсуждалось, "как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество"."Может быть, пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны. Помогать русскому человеку", - предложил епископ Савва в своем Telegram-канале.Ранее в РПЦ сообщили, что на этой неделе по приглашению патриарха Кирилла в Москве принимают мальчика из Киргизии, которого избили сверстники из-за того, что он православный. Ребенку покажут достопримечательности, а также подарят перчатки с автографом Федора Емельяненко.
https://ria.ru/20210721/diskriminatsiya-1742230739.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155858/78/1558587836_512:507:2565:2047_1920x0_80_0_0_fde416ae7fee41cf7e544c4b1a729ccc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская патриархия, русская православная церковь, россия
13:07 11.08.2021 (обновлено: 15:06 11.08.2021)
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских
Епископ Савва предложил создать должность уполномоченного по правам русских