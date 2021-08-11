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В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских

В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских - РИА Новости, 11.08.2021

В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность "уполномоченного при президенте по правам русских",... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:07

2021-08-11T13:07

2021-08-11T15:06

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность "уполномоченного при президенте по правам русских", который бы "помогал русскому человеку".Епископ отметил, что в последние месяцы "набралось множество случаев притеснения русских людей — в России и вне ее". Также, по его словам, в интернете многократно обсуждалось, "как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество"."Может быть, пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны. Помогать русскому человеку", - предложил епископ Савва в своем Telegram-канале.Ранее в РПЦ сообщили, что на этой неделе по приглашению патриарха Кирилла в Москве принимают мальчика из Киргизии, которого избили сверстники из-за того, что он православный. Ребенку покажут достопримечательности, а также подарят перчатки с автографом Федора Емельяненко.

https://ria.ru/20210721/diskriminatsiya-1742230739.html

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общество, москва, московская патриархия, русская православная церковь, россия