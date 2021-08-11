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В Махачкале загорелась крыша жилого дома

В Махачкале загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 11.08.2021

В Махачкале загорелась крыша жилого дома

Крыша пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале на площади 150 квадратных метров, 120 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:33

2021-08-11T11:33

2021-08-11T13:32

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 11 авг – РИА Новости. Крыша пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале на площади 150 квадратных метров, 120 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Дагестану.По информации ведомства, на месте работают 10 единиц пожарно-спасательной техники, эвакуированы 120 человек."Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров", - уточнили в МЧС."В 12.19 пожар был полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

махачкала

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан