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В Махачкале загорелась крыша жилого дома
В Махачкале загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 11.08.2021
В Махачкале загорелась крыша жилого дома
Крыша пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале на площади 150 квадратных метров, 120 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:33
2021-08-11T13:32
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 авг – РИА Новости. Крыша пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале на площади 150 квадратных метров, 120 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Дагестану.По информации ведомства, на месте работают 10 единиц пожарно-спасательной техники, эвакуированы 120 человек."Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров", - уточнили в МЧС."В 12.19 пожар был полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
11:33 11.08.2021 (обновлено: 13:32 11.08.2021)
 
В Махачкале загорелась крыша жилого дома

МЧС по Дагестану: крыша пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале на 150 квадратных метрах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 11 авг – РИА Новости. Крыша пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале на площади 150 квадратных метров, 120 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Дагестану.
"В 9:36 по системе "112" поступило сообщение о пожаре в городе Махачкала по проспекту Имама Шамиля, 21, горит кровля металлопрофильная по деревянной обрешетке. Дом пятиэтажный, четырехподъездный, 60 квартир", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, на месте работают 10 единиц пожарно-спасательной техники, эвакуированы 120 человек.
"Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров", - уточнили в МЧС.
"В 12.19 пожар был полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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