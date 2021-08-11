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В Махачкале загорелась крыша жилого дома
В Махачкале загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 11.08.2021
В Махачкале загорелась крыша жилого дома
Крыша пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале на площади 150 квадратных метров, 120 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:33
2021-08-11T11:33
2021-08-11T13:32
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 авг – РИА Новости. Крыша пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале на площади 150 квадратных метров, 120 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Дагестану.По информации ведомства, на месте работают 10 единиц пожарно-спасательной техники, эвакуированы 120 человек."Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров", - уточнили в МЧС."В 12.19 пожар был полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
11:33 11.08.2021 (обновлено: 13:32 11.08.2021)
В Махачкале загорелась крыша жилого дома
МЧС по Дагестану: крыша пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале на 150 квадратных метрах