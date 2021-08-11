https://ria.ru/20210811/potop-1745292030.html
Российский город из-за дождя превратился в Венецию
Российский город из-за дождя превратился в Венецию - РИА Новости, 11.08.2021
Российский город из-за дождя превратился в Венецию
Мощные ливни затопили улицы и нарушили движение автотранспорта в Вологде. Видео с места событий опубликовано в группе "Онлайн Вологда" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:36
2021-08-11T09:36
2021-08-11T11:45
происшествия
краснодарский край
иркутск
вологда
ангара
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мощные ливни затопили улицы и нарушили движение автотранспорта в Вологде. Видео с места событий опубликовано в группе "Онлайн Вологда" в соцсети "ВКонтакте".На кадрах видно, как машины и автобусы практически плывут по дороге.С начала лета от стихии пострадали несколько российских регионов. В середине июня мощный циклон обрушился на Крым, затем непогода ушла в сторону Туапсинского района Краснодарского края. Сильные ливни также накрыли Московский регион, Амурскую область и Приморский край. В Тверской области прошел смерч, а в Иркутске ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в Ангаре.
https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html
краснодарский край
иркутск
вологда
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происшествия, краснодарский край, иркутск, вологда, ангара
09:36 11.08.2021 (обновлено: 11:45 11.08.2021)
Российский город из-за дождя превратился в Венецию
В Сети появились кадры сильного потопа в Вологде