https://ria.ru/20210811/potop-1745292030.html

Российский город из-за дождя превратился в Венецию

Российский город из-за дождя превратился в Венецию - РИА Новости, 11.08.2021

Российский город из-за дождя превратился в Венецию

Мощные ливни затопили улицы и нарушили движение автотранспорта в Вологде. Видео с места событий опубликовано в группе "Онлайн Вологда" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:36

2021-08-11T09:36

2021-08-11T11:45

происшествия

краснодарский край

иркутск

вологда

ангара

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мощные ливни затопили улицы и нарушили движение автотранспорта в Вологде. Видео с места событий опубликовано в группе "Онлайн Вологда" в соцсети "ВКонтакте".На кадрах видно, как машины и автобусы практически плывут по дороге.С начала лета от стихии пострадали несколько российских регионов. В середине июня мощный циклон обрушился на Крым, затем непогода ушла в сторону Туапсинского района Краснодарского края. Сильные ливни также накрыли Московский регион, Амурскую область и Приморский край. В Тверской области прошел смерч, а в Иркутске ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в Ангаре.

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

краснодарский край

иркутск

вологда

ангара

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, иркутск, вологда, ангара