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Российский город из-за дождя превратился в Венецию
Российский город из-за дождя превратился в Венецию - РИА Новости, 11.08.2021
Российский город из-за дождя превратился в Венецию
Мощные ливни затопили улицы и нарушили движение автотранспорта в Вологде. Видео с места событий опубликовано в группе "Онлайн Вологда" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:36
2021-08-11T11:45
происшествия
краснодарский край
иркутск
вологда
ангара
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мощные ливни затопили улицы и нарушили движение автотранспорта в Вологде. Видео с места событий опубликовано в группе "Онлайн Вологда" в соцсети "ВКонтакте".На кадрах видно, как машины и автобусы практически плывут по дороге.С начала лета от стихии пострадали несколько российских регионов. В середине июня мощный циклон обрушился на Крым, затем непогода ушла в сторону Туапсинского района Краснодарского края. Сильные ливни также накрыли Московский регион, Амурскую область и Приморский край. В Тверской области прошел смерч, а в Иркутске ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в Ангаре.
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происшествия, краснодарский край, иркутск, вологда, ангара
09:36 11.08.2021 (обновлено: 11:45 11.08.2021)
 
Российский город из-за дождя превратился в Венецию

В Сети появились кадры сильного потопа в Вологде

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мощные ливни затопили улицы и нарушили движение автотранспорта в Вологде. Видео с места событий опубликовано в группе "Онлайн Вологда" в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как машины и автобусы практически плывут по дороге.
С начала лета от стихии пострадали несколько российских регионов. В середине июня мощный циклон обрушился на Крым, затем непогода ушла в сторону Туапсинского района Краснодарского края. Сильные ливни также накрыли Московский регион, Амурскую область и Приморский край. В Тверской области прошел смерч, а в Иркутске ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в Ангаре.
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