https://ria.ru/20210811/potok-1745362478.html

Немцев возмутило назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"

Немцев возмутило назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 11.08.2021

Немцев возмутило назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"

Читатели немецкого издания Spiegel возмутились назначением Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности США, непосредственной задачей... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:40

2021-08-11T16:40

2021-08-11T17:29

в мире

сша

москва

джо байден

евросоюз

северный поток — 2

ричард гренелл

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel возмутились назначением Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности США, непосредственной задачей которого станет "работа по минимизации рисков от "Северного потока — 2".Так, пользователь Bernd назвал это шагом в неправильном направлении."Каким будет следующий? Назначат советника, который будет надзирать за нашей торговлей с Китаем?" — написал он.По мнению другого комментатора, Соединенным Штатам лучше заняться внутренними проблемами."На какой планете вообще живет Джо Байден?" — заявил он.Также юзеры сравнили Хохштейна с бывшим американским послом в Германии Ричардом Гренеллом и назвали "надсмотрщиком"."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в ФРГ общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Москва, в свою очередь, неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что магистраль выгодна не только России, но и ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html

https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

https://ria.ru/20210811/pushkov-1745282574.html

сша

москва

россия

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в мире, сша, москва, джо байден, евросоюз, северный поток — 2, ричард гренелл, россия