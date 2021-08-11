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Немцев возмутило назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
Немцев возмутило назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 11.08.2021
Немцев возмутило назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
Читатели немецкого издания Spiegel возмутились назначением Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности США, непосредственной задачей... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:40
2021-08-11T17:29
в мире
сша
москва
джо байден
евросоюз
северный поток — 2
ричард гренелл
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel возмутились назначением Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности США, непосредственной задачей которого станет "работа по минимизации рисков от "Северного потока — 2".Так, пользователь Bernd назвал это шагом в неправильном направлении."Каким будет следующий? Назначат советника, который будет надзирать за нашей торговлей с Китаем?" — написал он.По мнению другого комментатора, Соединенным Штатам лучше заняться внутренними проблемами."На какой планете вообще живет Джо Байден?" — заявил он.Также юзеры сравнили Хохштейна с бывшим американским послом в Германии Ричардом Гренеллом и назвали "надсмотрщиком"."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в ФРГ общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Москва, в свою очередь, неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что магистраль выгодна не только России, но и ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html
https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html
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сша
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в мире, сша, москва, джо байден, евросоюз, северный поток — 2, ричард гренелл, россия
16:40 11.08.2021 (обновлено: 17:29 11.08.2021)
 

Немцев возмутило назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel возмутились назначением Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности США, непосредственной задачей которого станет "работа по минимизации рисков от "Северного потока — 2".
Так, пользователь Bernd назвал это шагом в неправильном направлении.
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Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
"Каким будет следующий? Назначат советника, который будет надзирать за нашей торговлей с Китаем?" — написал он.
По мнению другого комментатора, Соединенным Штатам лучше заняться внутренними проблемами.
"На какой планете вообще живет Джо Байден?" — заявил он.
Также юзеры сравнили Хохштейна с бывшим американским послом в Германии Ричардом Гренеллом и назвали "надсмотрщиком".
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Успех "Северного потока — 2" Запад маскирует "секретным указом Путина"
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в ФРГ общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Москва, в свою очередь, неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что магистраль выгодна не только России, но и ЕС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 05:20
Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
 
В миреСШАМоскваДжо БайденЕвросоюзСеверный поток — 2Ричард ГренеллРоссия
 
 
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