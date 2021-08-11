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МИД Белоруссии предложил США сократить численность посольства в Минске
МИД Белоруссии предложил США сократить численность посольства в Минске - РИА Новости, 11.08.2021
МИД Белоруссии предложил США сократить численность посольства в Минске
МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:52
2021-08-11T16:25
в мире
сша
белоруссия
минск
мид белоруссии
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.В понедельник США дополнительно ввели против Минска санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. МИД Белоруссии в этой связи сообщал, что республика проведет тщательную оценку санкций и примет адекватные ответные меры."До американской стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном… На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии", - сообщил Глаз.По его словам, "просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне". "В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США", - подчеркнул пресс-секретарь.На сайте посольства США в Минске, помимо посла, указаны еще шесть дипломатических должностей. В июне Белоруссия в качестве ответных мер на вступившие тогда в силу санкции США по отношению к белорусскому нефтехимическому комплексу также потребовала от Вашингтона сократить американскую дипмиссию в Белоруссии, требования относительно численности дипмиссии публично не озвучивались. В Госдепе США сообщали, что меры по сокращению состава американской дипмиссии в стране вступили в силу 13 июня.Ранее США заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе в Белоруссии президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, но считают, что наличие посла в Минске будет соответствовать интересам США. Посольства двух стран возглавляют поверенные, после того как государства взаимно отозвали послов в 2008 году.В марте советник госсекретаря США Дерек Шоле во время телефонного разговора с главой МИД Белоруссии заявил о готовности назначенного американского посла Джули Фишер прибыть в республику. Однако она заявила, что пока не может приехать в Минск, так как не получила белорусскую визу. При этом в феврале дипломат провела встречи в Вильнюсе и в Варшаве с находящимися там представителями белорусской оппозиции. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, комментируя эти встречи, заявлял, что Минску непонятна "однобокая ориентация" Фишер на получение информации о республике. В июне в МИД Белоруссии США напомнили, что процесс аккредитации посла США в Минске Фишер не завершен, ее деятельность в отношении республики не может считаться официальной.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210707/aviabilet-1740188936.html
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в мире, сша, белоруссия, минск, мид белоруссии
15:52 11.08.2021 (обновлено: 16:25 11.08.2021)
 
МИД Белоруссии предложил США сократить численность посольства в Минске

МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность посольства в Минске до пяти человек

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Минске
Здание посольства США в Минске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
В понедельник США дополнительно ввели против Минска санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. МИД Белоруссии в этой связи сообщал, что республика проведет тщательную оценку санкций и примет адекватные ответные меры.
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"До американской стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном… На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии", - сообщил Глаз.
По его словам, "просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне". "В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США", - подчеркнул пресс-секретарь.
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На сайте посольства США в Минске, помимо посла, указаны еще шесть дипломатических должностей. В июне Белоруссия в качестве ответных мер на вступившие тогда в силу санкции США по отношению к белорусскому нефтехимическому комплексу также потребовала от Вашингтона сократить американскую дипмиссию в Белоруссии, требования относительно численности дипмиссии публично не озвучивались. В Госдепе США сообщали, что меры по сокращению состава американской дипмиссии в стране вступили в силу 13 июня.
Ранее США заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе в Белоруссии президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, но считают, что наличие посла в Минске будет соответствовать интересам США. Посольства двух стран возглавляют поверенные, после того как государства взаимно отозвали послов в 2008 году.
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В марте советник госсекретаря США Дерек Шоле во время телефонного разговора с главой МИД Белоруссии заявил о готовности назначенного американского посла Джули Фишер прибыть в республику. Однако она заявила, что пока не может приехать в Минск, так как не получила белорусскую визу. При этом в феврале дипломат провела встречи в Вильнюсе и в Варшаве с находящимися там представителями белорусской оппозиции. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, комментируя эти встречи, заявлял, что Минску непонятна "однобокая ориентация" Фишер на получение информации о республике. В июне в МИД Белоруссии США напомнили, что процесс аккредитации посла США в Минске Фишер не завершен, ее деятельность в отношении республики не может считаться официальной.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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