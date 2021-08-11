15:28 11.08.2021 (обновлено: 15:50 11.08.2021)
МИД Белоруссии отозвал согласие на назначение посла США в Минске
МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Фишер послом США в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
В понедельник, 9 августа, США дополнительно ввели против Минска санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. МИД Белоруссии в этой связи сообщал, что республика проведет тщательную оценку санкций и примет адекватные ответные меры. В среду в МИД Белоруссии состоялась встреча с временным поверенным в делах США в Белоруссии Рубеном Арутюняном, во время которой белорусская сторона проинформировала американскую сторону об ответных мерах на санкции.
"Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Фишер послом США в нашей стране", - заявил пресс-секретарь.
Он отметил, что "Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно". "Но, если понадобится, мы разъясним", - подчеркнул собеседник агентства.
Пресс-секретарь МИД обратил внимание, что "странами за последние годы был проделан большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень", поэтому сложившаяся ситуация вызывает сожаление.
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