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МИД Белоруссии отозвал согласие на назначение посла США в Минске

МИД Белоруссии отозвал согласие на назначение посла США в Минске - РИА Новости, 11.08.2021

МИД Белоруссии отозвал согласие на назначение посла США в Минске

МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:28

2021-08-11T15:28

2021-08-11T15:50

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.В понедельник, 9 августа, США дополнительно ввели против Минска санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. МИД Белоруссии в этой связи сообщал, что республика проведет тщательную оценку санкций и примет адекватные ответные меры. В среду в МИД Белоруссии состоялась встреча с временным поверенным в делах США в Белоруссии Рубеном Арутюняном, во время которой белорусская сторона проинформировала американскую сторону об ответных мерах на санкции."Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Фишер послом США в нашей стране", - заявил пресс-секретарь.Он отметил, что "Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно". "Но, если понадобится, мы разъясним", - подчеркнул собеседник агентства.Пресс-секретарь МИД обратил внимание, что "странами за последние годы был проделан большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень", поэтому сложившаяся ситуация вызывает сожаление.

https://ria.ru/20210808/nato-1744955572.html

https://ria.ru/20210804/belorussiya-1744422098.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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