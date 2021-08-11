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Кузнецова отметила необходимость гибкого подхода к оказанию помощи семьям

Кузнецова отметила необходимость гибкого подхода к оказанию помощи семьям - РИА Новости, 11.08.2021

Кузнецова отметила необходимость гибкого подхода к оказанию помощи семьям

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости разработки нового, более гибкого, подхода к оценке нуждаемости для... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:13

2021-08-11T15:13

2021-08-11T15:13

общество

единая россия

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости разработки нового, более гибкого, подхода к оценке нуждаемости для предоставления помощи семьям с детьми, соответствующее предложение планируется направить в правительство и в Минтруд."Даже случайный заработок несовершеннолетнего ребенка учитывается в доходах, и семья не может получить положенные пособия, льготы и выплаты. Мы создаем серьезную проблему – ребенок понимает, что работать не нужно, мотивация снижается, и мама может также препятствовать заработку ребенка. Мы договорились обратиться в правительство РФ, непосредственно в министерство труда, за выработкой более гибких критериев в оценке нуждаемости семей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - пояснила Кузнецова, которую цитирует пресс-служба партии "Единая Россия".Кроме того, рассматривается возможность создания федерального ресурсного центра для детей с особенностями развития и орфанными заболеваниями."Запрос на него высок, особенно в регионах. Нужны специалисты на федеральном уровне, которые станут навигаторами для своевременной помощи ребенку, не оставляя мам с такими детьми один на один с этой ситуацией", - сказала Кузнецова.Омбудсмен выразила надежду, что данные инициативы найдут отражение в предвыборной программе партии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, единая россия, анна кузнецова, россия