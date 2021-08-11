Кузнецова отметила необходимость гибкого подхода к оказанию помощи семьям
Омбудсмен Кузнецова: нужны более гибкие критерии для предоставления помощи семьям в трудной ситуации
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости разработки нового, более гибкого, подхода к оценке нуждаемости для предоставления помощи семьям с детьми, соответствующее предложение планируется направить в правительство и в Минтруд.
"Даже случайный заработок несовершеннолетнего ребенка учитывается в доходах, и семья не может получить положенные пособия, льготы и выплаты. Мы создаем серьезную проблему – ребенок понимает, что работать не нужно, мотивация снижается, и мама может также препятствовать заработку ребенка. Мы договорились обратиться в правительство РФ, непосредственно в министерство труда, за выработкой более гибких критериев в оценке нуждаемости семей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - пояснила Кузнецова, которую цитирует пресс-служба партии "Единая Россия".
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Кроме того, рассматривается возможность создания федерального ресурсного центра для детей с особенностями развития и орфанными заболеваниями.
"Запрос на него высок, особенно в регионах. Нужны специалисты на федеральном уровне, которые станут навигаторами для своевременной помощи ребенку, не оставляя мам с такими детьми один на один с этой ситуацией", - сказала Кузнецова.
Омбудсмен выразила надежду, что данные инициативы найдут отражение в предвыборной программе партии.