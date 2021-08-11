Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/polsha-1745321997.html
Польша усилит охрану границы с Белоруссией
Польша усилит охрану границы с Белоруссией - РИА Новости, 11.08.2021
Польша усилит охрану границы с Белоруссией
Польша усиливает охрану границы с Белоруссией из-за увеличения числа нелегальных мигрантов, заявил журналистам в среду пресс-секретарь правительства страны Петр РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:40
2021-08-11T12:41
в мире
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Польша усиливает охрану границы с Белоруссией из-за увеличения числа нелегальных мигрантов, заявил журналистам в среду пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.В последнее время польские пограничники отмечают, что поток нелегальных мигрантов из Белоруссии увеличился в несколько раз. По их данным, в этом году на белорусском участке границы уже задержан 871 нелегальный мигрант. За весь прошлый год их было 122."Если речь идет о границе с Белоруссией, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось", - сказал Мюллер."В связи с этим фактически было принято решение, чтобы усилить границу с Белоруссией", - добавил он.При этом Мюллер заявил, что не в курсе, будет ли Польша строить забор вдоль границы с Белоруссией по примеру Литвы. "Мне неизвестно, чтобы такое решение было принято", - сказал он.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210810/migranty-1745210757.html
https://ria.ru/20210810/granitsa-1745170084.html
https://ria.ru/20210810/sanktsii-1745171269.html
белоруссия
минск
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_a31f632cf30032e71cfe7ec7b5d802f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко
12:40 11.08.2021 (обновлено: 12:41 11.08.2021)
 
Польша усилит охрану границы с Белоруссией

Польша усилит охрану границы с Белоруссией из-за увеличения числа нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Польша усиливает охрану границы с Белоруссией из-за увеличения числа нелегальных мигрантов, заявил журналистам в среду пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.
В последнее время польские пограничники отмечают, что поток нелегальных мигрантов из Белоруссии увеличился в несколько раз. По их данным, в этом году на белорусском участке границы уже задержан 871 нелегальный мигрант. За весь прошлый год их было 122.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 16:38
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
"Если речь идет о границе с Белоруссией, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось", - сказал Мюллер.
"В связи с этим фактически было принято решение, чтобы усилить границу с Белоруссией", - добавил он.
Беременную иностранку оставили на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:38
В Литве выбросили потерявшую сознание беременную иностранку у границы
При этом Мюллер заявил, что не в курсе, будет ли Польша строить забор вдоль границы с Белоруссией по примеру Литвы. "Мне неизвестно, чтобы такое решение было принято", - сказал он.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Город Минск - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:48Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Эксперт оценил эффективность санкций Запада против Белоруссии
 
В миреБелоруссияМинскПольшаАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Лента новостейМолния