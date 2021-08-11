https://ria.ru/20210811/polsha-1745321997.html

Польша усилит охрану границы с Белоруссией

Польша усилит охрану границы с Белоруссией - РИА Новости, 11.08.2021

Польша усилит охрану границы с Белоруссией

Польша усиливает охрану границы с Белоруссией из-за увеличения числа нелегальных мигрантов, заявил журналистам в среду пресс-секретарь правительства страны Петр РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:40

2021-08-11T12:40

2021-08-11T12:41

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

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ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Польша усиливает охрану границы с Белоруссией из-за увеличения числа нелегальных мигрантов, заявил журналистам в среду пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.В последнее время польские пограничники отмечают, что поток нелегальных мигрантов из Белоруссии увеличился в несколько раз. По их данным, в этом году на белорусском участке границы уже задержан 871 нелегальный мигрант. За весь прошлый год их было 122."Если речь идет о границе с Белоруссией, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось", - сказал Мюллер."В связи с этим фактически было принято решение, чтобы усилить границу с Белоруссией", - добавил он.При этом Мюллер заявил, что не в курсе, будет ли Польша строить забор вдоль границы с Белоруссией по примеру Литвы. "Мне неизвестно, чтобы такое решение было принято", - сказал он.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210810/migranty-1745210757.html

https://ria.ru/20210810/granitsa-1745170084.html

https://ria.ru/20210810/sanktsii-1745171269.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко