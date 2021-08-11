https://ria.ru/20210811/podarok-1745410621.html
Депутат опроверг сообщения о подаренном борцу Садулаеву миллионе долларов
Депутат опроверг сообщения о подаренном борцу Садулаеву миллионе долларов - РИА Новости, 11.08.2021
Депутат опроверг сообщения о подаренном борцу Садулаеву миллионе долларов
Представитель депутата Госдумы Магомеда Гаджиева в беседе с РБК опроверг сообщения, что подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T23:06
2021-08-11T23:06
2021-08-11T23:14
олимпиада 2020
происшествия
госдума рф
абдулрашид садулаев
кайл снайдер
борьба
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Представитель депутата Госдумы Магомеда Гаджиева в беседе с РБК опроверг сообщения, что подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву миллион долларов.По его словам, Гаджиев только пригласил спортсмена в гости, чтобы поздравить с победой.Ранее Садулаев заявил, что получил крупное денежное вознаграждение от парламентария за золотую медаль на Олимпиаде.Борец вольного стиля Садулаев на Олимпийских играх в Токио в финале турнира в весовой категории до 97 килограммов победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.
https://rsport.ria.ru/20210809/sadulaev-1744984225.html
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происшествия, госдума рф, абдулрашид садулаев, кайл снайдер, борьба, россия
23:06 11.08.2021 (обновлено: 23:14 11.08.2021)
Депутат опроверг сообщения о подаренном борцу Садулаеву миллионе долларов
Представитель Гаджиева назвал новость о подаренном борцу Садулаеву миллионе долларов фейком