https://ria.ru/20210811/podarok-1745410621.html

Депутат опроверг сообщения о подаренном борцу Садулаеву миллионе долларов

Депутат опроверг сообщения о подаренном борцу Садулаеву миллионе долларов - РИА Новости, 11.08.2021

Депутат опроверг сообщения о подаренном борцу Садулаеву миллионе долларов

Представитель депутата Госдумы Магомеда Гаджиева в беседе с РБК опроверг сообщения, что подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T23:06

2021-08-11T23:06

2021-08-11T23:14

олимпиада 2020

происшествия

госдума рф

абдулрашид садулаев

кайл снайдер

борьба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/07/1744839389_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6e6cce9a459491f4e39daaac585f20da.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Представитель депутата Госдумы Магомеда Гаджиева в беседе с РБК опроверг сообщения, что подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву миллион долларов.По его словам, Гаджиев только пригласил спортсмена в гости, чтобы поздравить с победой.Ранее Садулаев заявил, что получил крупное денежное вознаграждение от парламентария за золотую медаль на Олимпиаде.Борец вольного стиля Садулаев на Олимпийских играх в Токио в финале турнира в весовой категории до 97 килограммов победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

https://rsport.ria.ru/20210809/sadulaev-1744984225.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, госдума рф, абдулрашид садулаев, кайл снайдер, борьба, россия