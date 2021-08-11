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В Австралии шесть человек получили ошибочную дозу вакцины Pfizer
В Австралии шесть человек получили ошибочную дозу вакцины Pfizer - РИА Новости, 11.08.2021
В Австралии шесть человек получили ошибочную дозу вакцины Pfizer
Шестеро человек в Австралии ошибочно получили сверхнизкую дозу вакцины от COVID-19 из-за неверного приготовления к применению препарата компании Pfizer, сообщил РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:16
2021-08-11T13:29
распространение коронавируса
в мире
общество
австралия
квинсленд
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Шестеро человек в Австралии ошибочно получили сверхнизкую дозу вакцины от COVID-19 из-за неверного приготовления к применению препарата компании Pfizer, сообщил телеканал ABC.Врачи уверяют, что угрозы вакцинированным никакой нет, им будут сделаны дополнительные прививки. Однако органы здравоохранения штата Квинсленд вынуждены контактировать с 66 вакцинированными, поскольку точно не знают, кто из них те шесть человек с низкой дозой вакцины.Причиной неправильных действий врачей была названа "административная ошибка". Проводится расследование, чтобы избежать подобных огрехов в будущем.Врачи пояснили, что вакцина Pfizer требовала добавления к ней раствора соли в каждый пузырек, чтобы на выходе получилось шесть уколов.
https://ria.ru/20210710/vaktsina-1740701031.html
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в мире, общество, австралия, квинсленд, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:16 11.08.2021 (обновлено: 13:29 11.08.2021)
 
В Австралии шесть человек получили ошибочную дозу вакцины Pfizer

Телеканал ABC: шесть человек по ошибке получили сверхнизкую дозу вакцины Pfizer в Австралии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Шестеро человек в Австралии ошибочно получили сверхнизкую дозу вакцины от COVID-19 из-за неверного приготовления к применению препарата компании Pfizer, сообщил телеканал ABC.
Врачи уверяют, что угрозы вакцинированным никакой нет, им будут сделаны дополнительные прививки. Однако органы здравоохранения штата Квинсленд вынуждены контактировать с 66 вакцинированными, поскольку точно не знают, кто из них те шесть человек с низкой дозой вакцины.
Причиной неправильных действий врачей была названа "административная ошибка". Проводится расследование, чтобы избежать подобных огрехов в будущем.
Врачи пояснили, что вакцина Pfizer требовала добавления к ней раствора соли в каждый пузырек, чтобы на выходе получилось шесть уколов.
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