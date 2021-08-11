https://ria.ru/20210811/perseida-1745389487.html

Россиянам рассказали, где лучше смотреть метеорный поток Персеиды

Россиянам рассказали, где лучше смотреть метеорный поток Персеиды - РИА Новости, 11.08.2021

Россиянам рассказали, где лучше смотреть метеорный поток Персеиды

Лучшие погодные условия для наблюдения максимума метеорного потока Персеиды сложатся на западе полуострова Крым, где в ближайшие ночи ожидается безоблачное... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:25

2021-08-11T19:25

2021-08-11T19:25

севастополь

евпатория

московский планетарий

космос - риа наука

саки (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Лучшие погодные условия для наблюдения максимума метеорного потока Персеиды сложатся на западе полуострова Крым, где в ближайшие ночи ожидается безоблачное небо, сообщила РИА Новости директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Астрономические условия для наблюдения самого яркого метеорного потока Персеиды, пик которого придется на 12-13 августа, в 2021 году будут наилучшими во всем Северном полушарии, сообщили ранее в Московском планетарии. Луна прошла фазу новолуния 8 августа, в ночи максимума потока она не будет мешать наблюдениям. Молодой месяц в ближайшие ночи зайдет за горизонт после 22.00 мск."Ясное небо в Крыму мы ожидаем с ночи с 13 на 14 августа и в последующие ночи. С 11 на 12 и с 12 на 13 ночи будут облачные. Исключение составит западная часть Крыма – Севастополь, Саки, Евпатория, мыс Тарханкут – там ближайшие ночи по прогнозу ясные ночи", - сказала Любецкая.Традиционно с 11 по 13 августа земляне могут наблюдать максимум метеорного потока Персеиды, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла). Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых "падающих звезд", часто оставляющих след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры – болиды, сравнимые по яркости с полной Луной. В максимум активности потока можно увидеть до 100 метеоров в час.Персеиды следует наблюдать лежа, ногами лучше расположиться к северо-востоку, в направлении радианта (мнимой точки на небе вылета метеоров). Многие метеоры оставляют после себя след – светящеюся область по траектории пролета, которая видна в течении до двух и более секунд после пролета. Наблюдать Персеиды можно и после максимума потока – вплоть до 20 чисел августа.

https://ria.ru/20210115/meteorit-1593138763.html

севастополь

евпатория

саки (крым)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Дождь желаний": метеорный поток Персеиды В ночь на 13 августа жители Земли вдали от крупных городов могли наблюдать до 100 "упавших звезд" в час. Это явление – следствие приближения к планете метеорного потока Персеиды. Мельчайшие пылевые частицы сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". 2021-08-11T19:25 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, евпатория, московский планетарий, космос - риа наука, саки (крым)