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В Перми автомобиль сбил коляску с младенцем
В Перми автомобиль сбил коляску с младенцем - РИА Новости, 11.08.2021
В Перми автомобиль сбил коляску с младенцем
Машина в Перми сбила коляску с младенцем, ребенок погиб, женщина, которая его везла, в ДТП не пострадала, по факту происшествия проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:36
2021-08-11T13:36
2021-08-11T13:39
происшествия
краснокамск
пермь
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ПЕРМЬ, 11 авг - РИА Новости. Машина в Перми сбила коляску с младенцем, ребенок погиб, женщина, которая его везла, в ДТП не пострадала, по факту происшествия проводится проверка, сообщает городская Госавтоинспекция.По данным ведомства, инцидент произошел во вторник вечером на дороге, ведущей из Перми в Краснокамск. Автомобиль ВАЗ-21140, за рулем которого находился 42-летний мужчина, сбил коляску с ребенком 2021 года рождения. Младенец получил смертельную травму. На дороге он находился в сопровождении матери, она не пострадала. Предварительно известно, что женщина проигнорировала правила дорожного движения и переходила проезжую часть там, где этого нельзя делать."По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает ГИБДД Перми в своем аккаунте в Instagram.
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происшествия, краснокамск, пермь
13:36 11.08.2021 (обновлено: 13:39 11.08.2021)
В Перми автомобиль сбил коляску с младенцем
ГИБДД: автомобиль сбил коляску с младенцем на дороге Пермь-Краснокамск, ребенок погиб