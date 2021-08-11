https://ria.ru/20210811/perm-1745330901.html

В Перми автомобиль сбил коляску с младенцем

В Перми автомобиль сбил коляску с младенцем - РИА Новости, 11.08.2021

В Перми автомобиль сбил коляску с младенцем

Машина в Перми сбила коляску с младенцем, ребенок погиб, женщина, которая его везла, в ДТП не пострадала, по факту происшествия проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:36

2021-08-11T13:36

2021-08-11T13:39

происшествия

краснокамск

пермь

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ПЕРМЬ, 11 авг - РИА Новости. Машина в Перми сбила коляску с младенцем, ребенок погиб, женщина, которая его везла, в ДТП не пострадала, по факту происшествия проводится проверка, сообщает городская Госавтоинспекция.По данным ведомства, инцидент произошел во вторник вечером на дороге, ведущей из Перми в Краснокамск. Автомобиль ВАЗ-21140, за рулем которого находился 42-летний мужчина, сбил коляску с ребенком 2021 года рождения. Младенец получил смертельную травму. На дороге он находился в сопровождении матери, она не пострадала. Предварительно известно, что женщина проигнорировала правила дорожного движения и переходила проезжую часть там, где этого нельзя делать."По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает ГИБДД Перми в своем аккаунте в Instagram.

https://ria.ru/20210808/volgograd-1744914963.html

краснокамск

пермь

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происшествия, краснокамск, пермь