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В Пензе три человека умерли из-за отравления алкоголем на свадьбе
В Пензе три человека умерли из-за отравления алкоголем на свадьбе - РИА Новости, 11.08.2021
В Пензе три человека умерли из-за отравления алкоголем на свадьбе
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту отравления некачественным алкоголем гостей на свадьбе, трое из которых скончались, еще двое остаются в... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:09
2021-08-11T17:09
происшествия
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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САРАТОВ, 11 авг - РИА Новости. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту отравления некачественным алкоголем гостей на свадьбе, трое из которых скончались, еще двое остаются в больнице, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, 6 августа в Пензе в ходе празднования свадьбы несколько человек выпивали алкогольную продукцию, купленную одним из организаторов праздника не в магазине, впоследствии у гостей ухудшилось самочувствие, из них двое мужчин 1950 и 1970 годов рождения и женщина 1978 года рождения скончались в течение двух дней после торжества, еще две женщины 1976 и 1973 годов рождения госпитализированы с признаками отравления."Возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких человек спиртосодержащей продукцией по части 3 статьи 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет лишения свободы.Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оставшуюся спиртосодержащая жидкость, тару из-под алкоголя, устанавливают его происхождение, точки сбыта, а также всех лиц, причастных к преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.
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происшествия, пенза, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
17:09 11.08.2021
 
В Пензе три человека умерли из-за отравления алкоголем на свадьбе

СК: в Пензе три гостя умерли, два попали в больницу из-за отравления алкоголем на свадьбе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 11 авг - РИА Новости. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту отравления некачественным алкоголем гостей на свадьбе, трое из которых скончались, еще двое остаются в больнице, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, 6 августа в Пензе в ходе празднования свадьбы несколько человек выпивали алкогольную продукцию, купленную одним из организаторов праздника не в магазине, впоследствии у гостей ухудшилось самочувствие, из них двое мужчин 1950 и 1970 годов рождения и женщина 1978 года рождения скончались в течение двух дней после торжества, еще две женщины 1976 и 1973 годов рождения госпитализированы с признаками отравления.
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"Возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких человек спиртосодержащей продукцией по части 3 статьи 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет лишения свободы.
Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оставшуюся спиртосодержащая жидкость, тару из-под алкоголя, устанавливают его происхождение, точки сбыта, а также всех лиц, причастных к преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.
 
ПроисшествияПензаСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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