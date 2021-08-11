https://ria.ru/20210811/penza-1745367784.html

В Пензе три человека умерли из-за отравления алкоголем на свадьбе

В Пензе три человека умерли из-за отравления алкоголем на свадьбе - РИА Новости, 11.08.2021

В Пензе три человека умерли из-за отравления алкоголем на свадьбе

Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту отравления некачественным алкоголем гостей на свадьбе, трое из которых скончались, еще двое остаются в... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:09

2021-08-11T17:09

2021-08-11T17:09

происшествия

пенза

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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САРАТОВ, 11 авг - РИА Новости. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту отравления некачественным алкоголем гостей на свадьбе, трое из которых скончались, еще двое остаются в больнице, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, 6 августа в Пензе в ходе празднования свадьбы несколько человек выпивали алкогольную продукцию, купленную одним из организаторов праздника не в магазине, впоследствии у гостей ухудшилось самочувствие, из них двое мужчин 1950 и 1970 годов рождения и женщина 1978 года рождения скончались в течение двух дней после торжества, еще две женщины 1976 и 1973 годов рождения госпитализированы с признаками отравления."Возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких человек спиртосодержащей продукцией по части 3 статьи 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет лишения свободы.Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оставшуюся спиртосодержащая жидкость, тару из-под алкоголя, устанавливают его происхождение, точки сбыта, а также всех лиц, причастных к преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.

https://ria.ru/20210608/prestupnost-1736082298.html

пенза

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пенза, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия