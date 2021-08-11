https://ria.ru/20210811/pelevin-1745303123.html

Стало известно, как будет называться новая книга Виктора Пелевина

Стало известно, как будет называться новая книга Виктора Пелевина - РИА Новости, 11.08.2021

Стало известно, как будет называться новая книга Виктора Пелевина

Новая книга Виктора Пелевина будет называться "TRANSHUMANISM INC.", станет двадцатым романом автора и выйдет в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:15

2021-08-11T11:15

2021-08-11T11:15

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина будет называться "TRANSHUMANISM INC.", станет двадцатым романом автора и выйдет в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и подарочный — в темных, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо".Роман посвящен будущему, в котором богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела и жить вечно в специальном "баночном" пространстве. По замыслу автора в этом измерении окажутся вожди, олигархи и другие создатели миропорядка. Читателям вместе с героями произведения предстоит выяснить, как будет происходить борьба за власть в таком футуристическом мире. А также разобраться с межпоколенческими проблемами и понять: а найдется ли в таком будущем место любви? Книга "TRANSHUMANISM INC." появится в книжных магазинах 26 августа.

https://ria.ru/20210806/thesimpsons-1744660885.html

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новости культуры, книги, виктор пелевин, эксмо