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Стало известно, как будет называться новая книга Виктора Пелевина
Стало известно, как будет называться новая книга Виктора Пелевина - РИА Новости, 11.08.2021
Стало известно, как будет называться новая книга Виктора Пелевина
Новая книга Виктора Пелевина будет называться "TRANSHUMANISM INC.", станет двадцатым романом автора и выйдет в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:15
2021-08-11T11:15
2021-08-11T11:15
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина будет называться "TRANSHUMANISM INC.", станет двадцатым романом автора и выйдет в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и подарочный — в темных, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо".Роман посвящен будущему, в котором богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела и жить вечно в специальном "баночном" пространстве. По замыслу автора в этом измерении окажутся вожди, олигархи и другие создатели миропорядка. Читателям вместе с героями произведения предстоит выяснить, как будет происходить борьба за власть в таком футуристическом мире. А также разобраться с межпоколенческими проблемами и понять: а найдется ли в таком будущем место любви? Книга "TRANSHUMANISM INC." появится в книжных магазинах 26 августа.
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РИА Новости
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новости культуры, книги, виктор пелевин, эксмо
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина будет называться "TRANSHUMANISM INC.", станет двадцатым романом автора и выйдет в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и подарочный — в темных, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо".
Роман посвящен будущему, в котором богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела и жить вечно в специальном "баночном" пространстве. По замыслу автора в этом измерении окажутся вожди, олигархи и другие создатели миропорядка.
"Но в банку пустят не каждого. На земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы", — добавляют в пресс-службе.
Читателям вместе с героями произведения предстоит выяснить, как будет происходить борьба за власть в таком футуристическом мире. А также разобраться с межпоколенческими проблемами и понять: а найдется ли в таком будущем место любви?
Книга "TRANSHUMANISM INC." появится в книжных магазинах 26 августа.