Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210811/pelevin-1745303123.html
Стало известно, как будет называться новая книга Виктора Пелевина
Стало известно, как будет называться новая книга Виктора Пелевина - РИА Новости, 11.08.2021
Стало известно, как будет называться новая книга Виктора Пелевина
Новая книга Виктора Пелевина будет называться "TRANSHUMANISM INC.", станет двадцатым романом автора и выйдет в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:15
2021-08-11T11:15
культура
новости культуры
книги
виктор пелевин
эксмо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745302699_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_2a6344c28f5f1597f3704cdd51b4c8a7.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина будет называться "TRANSHUMANISM INC.", станет двадцатым романом автора и выйдет в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и подарочный — в темных, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо".Роман посвящен будущему, в котором богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела и жить вечно в специальном "баночном" пространстве. По замыслу автора в этом измерении окажутся вожди, олигархи и другие создатели миропорядка. Читателям вместе с героями произведения предстоит выяснить, как будет происходить борьба за власть в таком футуристическом мире. А также разобраться с межпоколенческими проблемами и понять: а найдется ли в таком будущем место любви? Книга "TRANSHUMANISM INC." появится в книжных магазинах 26 августа.
https://ria.ru/20210806/thesimpsons-1744660885.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745302699_0:0:1580:1185_1920x0_80_0_0_051c6a32befc13ee6a7dd09fd5391425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, книги, виктор пелевин, эксмо
11:15 11.08.2021
 

Стало известно, как будет называться новая книга Виктора Пелевина

© Предоставлено пресс-службой "Эксмо" и "ЛитРесОбложка книги Виктора Пелевина "TRANSHUMANISM INC."
Обложка книги Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC.
© Предоставлено пресс-службой "Эксмо" и "ЛитРес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина будет называться "TRANSHUMANISM INC.", станет двадцатым романом автора и выйдет в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и подарочный — в темных, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо".
Роман посвящен будущему, в котором богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела и жить вечно в специальном "баночном" пространстве. По замыслу автора в этом измерении окажутся вожди, олигархи и другие создатели миропорядка.
"Но в банку пустят не каждого. На земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы", — добавляют в пресс-службе.
Читателям вместе с героями произведения предстоит выяснить, как будет происходить борьба за власть в таком футуристическом мире. А также разобраться с межпоколенческими проблемами и понять: а найдется ли в таком будущем место любви?
Книга "TRANSHUMANISM INC." появится в книжных магазинах 26 августа.
Обложка книги The Unofficial Simpsons Cookbook
6 августа, 17:08Культура
Стало известно, когда выйдет книга с рецептами блюд из сериала "Симпсоны"
 
КультураНовости культурыКнигиВиктор ПелевинЭксмо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Лента новостейМолния