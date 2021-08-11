https://ria.ru/20210811/pchela-1745306242.html

В Москве обнаружили редкую мохноногую пчелу

В Москве обнаружили редкую мохноногую пчелу - РИА Новости, 11.08.2021

В Москве обнаружили редкую мохноногую пчелу

В Москве в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" нашли редкую мохноногую пчелу, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:14

2021-08-11T11:14

2021-08-11T12:18

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Москве в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" нашли редкую мохноногую пчелу, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Насекомое занесено в городскую Красную книгу."Мохноногая пчела — насекомое второй категории редкости... В отличие от общественных медоносных пчел, живущих на пасеках большими семьями, насчитывающими десятки и сотни тысяч особей с распределенными обязанностями, мохноногая пчела одиночная, семьи не образует", — добавили в ведомстве.Эти членистоногие рождаются летом в засыпанной норке, затем выкапываются из земли, оставляя после себя земляной терриконик высотой до четырех сантиметров. После они сразу приступают к сбору нектара и пыльцы с цветущих летних трав, в основном принадлежащих семейству сложноцветные — цикория, васильков и других. Собранная пища заготовляется в том числе для потомства.Строить норки насекомые могут только на сухих лугах со сравнительно бедной травянистой растительностью. В департаменте призвали посетителей природных парков быть аккуратными и не разорять домики этих пчел.

https://ria.ru/20210709/pchely-1740652148.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы, мосприрода