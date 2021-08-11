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"Для Украины это станет приговором": что обсуждают Киев и Вашингтон
"Для Украины это станет приговором": что обсуждают Киев и Вашингтон - РИА Новости, 11.08.2021
"Для Украины это станет приговором": что обсуждают Киев и Вашингтон
Украина продолжает торговать суверенитетом и географическим положением — вице-премьер Алексей Резников призвал Вашингтон развернуть в стране подразделения... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:00
2021-08-11T18:58
безопасность
киев
львовская область
госдума рф
министерство обороны сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
петр порошенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Украина продолжает торговать суверенитетом и географическим положением — вице-премьер Алексей Резников призвал Вашингтон развернуть в стране подразделения противовоздушной обороны. Он объяснил это тем, что Россия якобы намерена перебросить в Крым ядерное оружие, и обвинил Москву в оккупации Азовского моря и милитаризации Черного. Что стоит за этой инициативой — в материале РИА Новости.Плач по "Патриотам"Киеву не впервой выпрашивать у американцев современные системы ПВО. Так, в 2018-м глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что несколько дивизионов зенитно-ракетных комплексов Patriot ускорили бы вступление страны в НАТО. В апреле 2021-го глава офиса украинского президента Андрей Ермак сетовал на то, что США размещают ЗРК в Польше, хотя "они должны быть" на Украине.Теперь о готовности принять заморских "варягов" сказал вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников — в разговоре с главой подконтрольного ЦРУ фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом.По его словам, украинское законодательство — точнее, новая редакция национальной военной доктрины, принятая при Петре Порошенко, — это позволяет.В России на это отреагировали. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал слова представителя украинских властей "пустым сотрясанием воздуха". Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк выразил надежду, что США не станут предпринимать безответственных действий. Предложение украинского вице-премьера — провокация, уверен он. А утверждения о подготовке Москвы к размещению ядерного оружия в Крыму — обычная дезинформация.В МИД России, в свою очередь, подчеркнули, что инициатива Киева не отвечает коренным интересам украинского народа.Красная чертаОфициальный Вашингтон пока никак не ответил Резникову. Однако большинство российских экспертов сходятся во мнении, что американцы вряд ли решатся развернуть системы ПВО на Украине. Это та самая красная черта, за которой последуют максимально жесткие действия России. А отправлять своих солдат гибнуть за Незалежную на Западе желающих нет."Очередная "гениальная" инициатива украинских властей говорит лишь об одном: на Западе они уже всем осточертели, — объясняет РИА Новости военный эксперт Александр Жилин. — Проблемы Незалежной стремительно уходят из актуальной повестки США и Европы. Киеву остается только кричать: "Мы свои!", "Мы за вас!", "Назло москалям отморозим уши!" Но не очень-то это помогает — достаточно вспомнить "Северный поток — 2".Эксперт отметил, что обвинения в намерении разместить в Крыму ядерное оружие вообще не выдерживают никакой критики. Во-первых, у России хватает там обычных вооружений. Во-вторых, даже во времена СССР это никому не приходило в голову. Наоборот, держали стратегические ракеты подальше от Крыма, чтобы защитить от превентивного удара НАТО. Наконец, американские средства ПВО далеко не всегда способны надежно прикрыть охраняемый объект от атаки.Победителей не будет"Зенитно-ракетные комплексы, стоящие на вооружении США, себя здорово скомпрометировали, — говорит РИА Новости коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. — В сентябре 2019-го их хваленые ЗРК Patriot, прикрывавшие саудовские нефтеперерабатывающие заводы, оказались бессильны против небольших беспилотников йеменских хуситов. Размещать ПВО на Украине для американцев просто-напросто нецелесообразно — их комплексы сразу попадут в прицел Российской армии. В США до сих пор не могут достроить позиционный район системы ПРО в Польше, так как он находится в зоне досягаемости наших "Искандеров" в Калининградской области".Леонков напомнил: военные объекты Пентагона на Украине уже есть. Например, центр кибербезопасности в Киеве, где работают специалисты из США, и Яворовский полигон в Львовской области — там американские инструкторы тренируют местных военных по натовским методичкам. По официальной информации, там уже подготовили девять тысяч диверсантов. Очевидно, против России.Однако на открытую конфронтацию с Москвой Западе не пойдет — вооруженный конфликт очень быстро перерастет в ядерную войну, в которой победителей не будет, добавил эксперт.Впрочем, НАТО не собирается отказываться от материально-технической поддержки Киева. В конце апреля комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", увеличивающий военную помощь до 300 миллионов долларов. Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова уточнила, что на эти деньги закупят в том числе летальное вооружение.Маловероятный сценарийИздание The Wall Street Journal ранее утверждало, что Пентагон планирует передать Украине средства ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты, оперативно-тактические ударные комплексы. Однако в американском законопроекте есть важная приписка: Киев получит эти вооружения, только если подвергнется открытой военной агрессии. А это маловероятно."Киевские власти, постоянно вопящие об угрозе "российской агрессии", отказываются признать очевидное, — подчеркивает Жилин. — Никто не собирается завоевывать Украину, чтобы потом ее кормить, содержать, одевать и обувать. И постоянно получать удары в спину от местных националистов. Все эти заявления Киева — популизм чистой воды".Наконец, слепая вера Резникова и других политиков в мощь заморского чудо-оружия и компетентность иностранных специалистов прямо унижает украинских военных. У ВСУ есть довольно современные и мощные системы ПВО, включая С-300, ни в чем не уступающие американским ЗРК. И генералы не раз говорили, что возможностей армии хватит для отражения любого воздушного нападения. Однако руководители страны в своей армии, видимо, сомневаются.
https://ria.ru/20210419/ukraina-1728572359.html
https://ria.ru/20210809/kuleba-1744976958.html
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безопасность, киев, львовская область, госдума рф, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), петр порошенко, вооруженные силы украины, северный поток — 2, андрей ермак, алексей резников, россия
16:00 11.08.2021 (обновлено: 18:58 11.08.2021)
 

"Для Украины это станет приговором": что обсуждают Киев и Вашингтон

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот"
Испытательные стрельбы из ЗРК Пэтриот - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : U.S. Army
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Украина продолжает торговать суверенитетом и географическим положением — вице-премьер Алексей Резников призвал Вашингтон развернуть в стране подразделения противовоздушной обороны. Он объяснил это тем, что Россия якобы намерена перебросить в Крым ядерное оружие, и обвинил Москву в оккупации Азовского моря и милитаризации Черного. Что стоит за этой инициативой — в материале РИА Новости.

Плач по "Патриотам"

Киеву не впервой выпрашивать у американцев современные системы ПВО. Так, в 2018-м глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что несколько дивизионов зенитно-ракетных комплексов Patriot ускорили бы вступление страны в НАТО. В апреле 2021-го глава офиса украинского президента Андрей Ермак сетовал на то, что США размещают ЗРК в Польше, хотя "они должны быть" на Украине.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 08:00
"Это многое изменит": какое оружие Киев попросил у США
Теперь о готовности принять заморских "варягов" сказал вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников — в разговоре с главой подконтрольного ЦРУ фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом.
По его словам, украинское законодательство — точнее, новая редакция национальной военной доктрины, принятая при Петре Порошенко, — это позволяет.
© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
В России на это отреагировали. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал слова представителя украинских властей "пустым сотрясанием воздуха". Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк выразил надежду, что США не станут предпринимать безответственных действий. Предложение украинского вице-премьера — провокация, уверен он. А утверждения о подготовке Москвы к размещению ядерного оружия в Крыму — обычная дезинформация.
В МИД России, в свою очередь, подчеркнули, что инициатива Киева не отвечает коренным интересам украинского народа.

Красная черта

Официальный Вашингтон пока никак не ответил Резникову. Однако большинство российских экспертов сходятся во мнении, что американцы вряд ли решатся развернуть системы ПВО на Украине. Это та самая красная черта, за которой последуют максимально жесткие действия России. А отправлять своих солдат гибнуть за Незалежную на Западе желающих нет.
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Кулеба сравнил вступление Украины в НАТО с "копанием туннеля"
"Очередная "гениальная" инициатива украинских властей говорит лишь об одном: на Западе они уже всем осточертели, — объясняет РИА Новости военный эксперт Александр Жилин. — Проблемы Незалежной стремительно уходят из актуальной повестки США и Европы. Киеву остается только кричать: "Мы свои!", "Мы за вас!", "Назло москалям отморозим уши!" Но не очень-то это помогает — достаточно вспомнить "Северный поток — 2".
Эксперт отметил, что обвинения в намерении разместить в Крыму ядерное оружие вообще не выдерживают никакой критики. Во-первых, у России хватает там обычных вооружений. Во-вторых, даже во времена СССР это никому не приходило в голову. Наоборот, держали стратегические ракеты подальше от Крыма, чтобы защитить от превентивного удара НАТО. Наконец, американские средства ПВО далеко не всегда способны надежно прикрыть охраняемый объект от атаки.

Победителей не будет

"Зенитно-ракетные комплексы, стоящие на вооружении США, себя здорово скомпрометировали, — говорит РИА Новости коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. — В сентябре 2019-го их хваленые ЗРК Patriot, прикрывавшие саудовские нефтеперерабатывающие заводы, оказались бессильны против небольших беспилотников йеменских хуситов. Размещать ПВО на Украине для американцев просто-напросто нецелесообразно — их комплексы сразу попадут в прицел Российской армии. В США до сих пор не могут достроить позиционный район системы ПРО в Польше, так как он находится в зоне досягаемости наших "Искандеров" в Калининградской области".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБоевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" и транспортно-заряжающая машина 9т234
Боевая машина реактивной системы залпового огня Смерч, самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М и транспортно-заряжающая машина 9т234 - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" и транспортно-заряжающая машина 9т234
Леонков напомнил: военные объекты Пентагона на Украине уже есть. Например, центр кибербезопасности в Киеве, где работают специалисты из США, и Яворовский полигон в Львовской области — там американские инструкторы тренируют местных военных по натовским методичкам. По официальной информации, там уже подготовили девять тысяч диверсантов. Очевидно, против России.
Однако на открытую конфронтацию с Москвой Западе не пойдет — вооруженный конфликт очень быстро перерастет в ядерную войну, в которой победителей не будет, добавил эксперт.
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Впрочем, НАТО не собирается отказываться от материально-технической поддержки Киева. В конце апреля комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", увеличивающий военную помощь до 300 миллионов долларов. Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова уточнила, что на эти деньги закупят в том числе летальное вооружение.

Маловероятный сценарий

Издание The Wall Street Journal ранее утверждало, что Пентагон планирует передать Украине средства ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты, оперативно-тактические ударные комплексы. Однако в американском законопроекте есть важная приписка: Киев получит эти вооружения, только если подвергнется открытой военной агрессии. А это маловероятно.
© Фото : ВСУУчения украинских военных на границе с Крымом
Учения украинских военных на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : ВСУ
Учения украинских военных на границе с Крымом
"Киевские власти, постоянно вопящие об угрозе "российской агрессии", отказываются признать очевидное, — подчеркивает Жилин. — Никто не собирается завоевывать Украину, чтобы потом ее кормить, содержать, одевать и обувать. И постоянно получать удары в спину от местных националистов. Все эти заявления Киева — популизм чистой воды".
Наконец, слепая вера Резникова и других политиков в мощь заморского чудо-оружия и компетентность иностранных специалистов прямо унижает украинских военных. У ВСУ есть довольно современные и мощные системы ПВО, включая С-300, ни в чем не уступающие американским ЗРК. И генералы не раз говорили, что возможностей армии хватит для отражения любого воздушного нападения. Однако руководители страны в своей армии, видимо, сомневаются.
 
БезопасностьКиевЛьвовская областьГосдума РФМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Петр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныСеверный поток — 2Андрей ЕрмакАлексей РезниковРоссия
 
 
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