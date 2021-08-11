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Вице-премьера Польши отправили в отставку
Вице-премьера Польши отправили в отставку - РИА Новости, 11.08.2021
Вице-премьера Польши отправили в отставку
Президент Польши Анджей Дуда отправил в отставку вице-премьера правительства, министра развития, труда и технологии Ярослава Говина, что может повлечь за собой... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:07
2021-08-11T16:07
в мире
польша
анджей дуда
матеуш моравецкий
ярослав говин
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ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда отправил в отставку вице-премьера правительства, министра развития, труда и технологии Ярослава Говина, что может повлечь за собой распад правящей коалиции, передает корреспондент РИА Новости.Отправить Говина в отставку Дуду попросил премьер Матеуш Моравецкий."По представлению премьер-министра Матеуша Моравецкого президент Польши Анджей Дуда отправил в отставку с поста вице-премьера, министра развития, труда и технологии Ярослава Говина", - сообщил журналистам представитель канцелярии президента Блажей Спихальский.Официальной причиной, которую озвучил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, стали расхождения во взглядах на программу экономического развития "Польский лад". В частности, Говин выступает против уменьшения налогов, как это предусматривает упомянутая программа.Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) имеет большинство в нижней палате парламента (сейме) и имеет право формировать правительство лишь благодаря коалиции с несколькими политическими партиями, в том числе с партией "Согласие", которую возглавляет Ярослав Говин.Если депутаты парламента от партии Говина войдут в конфронтацию с "Правом и справедливостью", последним не хватит мандатов, чтобы иметь большинство голосов в сейме.Говин заявил журналистам, что его отставка повлечет за собой распад правящей коалиции. "Это означает конец "объединенных правых сил" и распад коалиции", - сказал он.
https://ria.ru/20210811/polsha-1745321997.html
https://ria.ru/20210728/gazoprovod-1743220730.html
https://ria.ru/20210811/bzhezinskiy-1745256447.html
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в мире, польша, анджей дуда, матеуш моравецкий, ярослав говин
16:07 11.08.2021
 
Вице-премьера Польши отправили в отставку

Президент Польши Дуда отправил вице-премьера Говина в отставку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание канцелярии премьер-министра Польши
Здание канцелярии премьер-министра Польши - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда отправил в отставку вице-премьера правительства, министра развития, труда и технологии Ярослава Говина, что может повлечь за собой распад правящей коалиции, передает корреспондент РИА Новости.
Отправить Говина в отставку Дуду попросил премьер Матеуш Моравецкий.
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"По представлению премьер-министра Матеуша Моравецкого президент Польши Анджей Дуда отправил в отставку с поста вице-премьера, министра развития, труда и технологии Ярослава Говина", - сообщил журналистам представитель канцелярии президента Блажей Спихальский.
Официальной причиной, которую озвучил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, стали расхождения во взглядах на программу экономического развития "Польский лад". В частности, Говин выступает против уменьшения налогов, как это предусматривает упомянутая программа.
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Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) имеет большинство в нижней палате парламента (сейме) и имеет право формировать правительство лишь благодаря коалиции с несколькими политическими партиями, в том числе с партией "Согласие", которую возглавляет Ярослав Говин.
Если депутаты парламента от партии Говина войдут в конфронтацию с "Правом и справедливостью", последним не хватит мандатов, чтобы иметь большинство голосов в сейме.
Говин заявил журналистам, что его отставка повлечет за собой распад правящей коалиции. "Это означает конец "объединенных правых сил" и распад коалиции", - сказал он.
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