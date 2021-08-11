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Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее
Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее - РИА Новости, 11.08.2021
Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее
Пятно от выброса нефтепродуктов в районе Новороссийска оказалось в 400 тысяч раз больше, чем утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:32
2021-08-11T11:13
новороссийск
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пятно от выброса нефтепродуктов в районе Новороссийска оказалось в 400 тысяч раз больше, чем утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума, показал анализ данных со спутника.В сообщении пресс-службы говорилось, что объем утечки составил порядка 12 кубометров, а ее площадь — около 200 квадратных метров.Сотрудники Института океанологии и Института космических исследований РАН изучили радиолокационный снимок спутника Sentinel-1 от 8 августа и установили, что площадь загрязнения гораздо больше — 80 квадратных километров.Сам выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Терминал находится в пяти километрах от берега.Ученые отметили, что продолжают анализировать спутниковые и метеорологические данные. Более свежая информация пока не оглашалась.
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новороссийск
10:32 11.08.2021 (обновлено: 11:13 11.08.2021)
 

Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пятно от выброса нефтепродуктов в районе Новороссийска оказалось в 400 тысяч раз больше, чем утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума, показал анализ данных со спутника.
В сообщении пресс-службы говорилось, что объем утечки составил порядка 12 кубометров, а ее площадь — около 200 квадратных метров.
Сотрудники Института океанологии и Института космических исследований РАН изучили радиолокационный снимок спутника Sentinel-1 от 8 августа и установили, что площадь загрязнения гораздо больше — 80 квадратных километров.

"Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", — говорится на сайте Института космических исследований РАН.

Сам выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Терминал находится в пяти километрах от берега.
Ученые отметили, что продолжают анализировать спутниковые и метеорологические данные. Более свежая информация пока не оглашалась.
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