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Туризм
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В Ницце планируют необычным способом очистить пляжи от окурков
В Ницце планируют необычным способом очистить пляжи от окурков - РИА Новости, 11.08.2021
В Ницце планируют необычным способом очистить пляжи от окурков
В Ницце подсчитали, что на городских пляжах и набережных постоянно находится около миллиона окурков, поэтому власти хотят проконсультироваться у приверженцев... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:35
2021-08-11T16:35
туризм
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туризм
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отдых на море
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Ницце подсчитали, что на городских пляжах и набережных постоянно находится около миллиона окурков, поэтому власти хотят проконсультироваться у приверженцев вредной привычки, как сделать территории чище, сообщает ЕвроПульс.В частности, планируется выяснить, сколько на пляже выкуривают сигарет и куда их потом выбрасывают.По итогам опроса в Ницце собираются улучшить инфраструктуру. Например, на пляжах могут установить более заметные урны флуоресцентных цветов или интерактивные баки, которые будут помогать сортировать мусор.Многие курортные города борются с курением на пляжах. Так, в этом году в Барселоне нарушителей штрафуют на четырех из десяти прибрежных территорий. В Таиланде сигареты на пляже запрещены еще с февраля 2018 года.
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ницца, новости - туризм, туристы, туризм, пляжи, отдых на море, франция, курение
16:35 11.08.2021
 

В Ницце планируют необычным способом очистить пляжи от окурков

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанкВид на побережье Средиземного моря в Ницце
Вид на побережье Средиземного моря в Ницце - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Ольга Головко
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Ницце подсчитали, что на городских пляжах и набережных постоянно находится около миллиона окурков, поэтому власти хотят проконсультироваться у приверженцев вредной привычки, как сделать территории чище, сообщает ЕвроПульс.
В частности, планируется выяснить, сколько на пляже выкуривают сигарет и куда их потом выбрасывают.
По итогам опроса в Ницце собираются улучшить инфраструктуру. Например, на пляжах могут установить более заметные урны флуоресцентных цветов или интерактивные баки, которые будут помогать сортировать мусор.
Многие курортные города борются с курением на пляжах. Так, в этом году в Барселоне нарушителей штрафуют на четырех из десяти прибрежных территорий. В Таиланде сигареты на пляже запрещены еще с февраля 2018 года.
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