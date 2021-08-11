Генпрокуратура проконтролирует дело о разливе нефти у Новороссийска
Генеральная прокуратура проверит, как использовали транспорт в районе разлива нефти у Новороссийска
© AP Photo / Patrick Semansky Разлив нефти
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль дело о разливе нефти у Новороссийска, прокуроры оценят, как эксплуатировался водный транспорт, сообщило ведомство.
"Ситуация с разливом нефти в порту Новороссийска находится под контролем Генеральной прокуратуры РФ. Новороссийская транспортная прокуратура, в свою очередь, даст оценку соблюдению требований безопасности эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов территориального подразделения Росприроднадзора с воздуха обследуется береговая линия Черного моря вблизи места разлива нефтепродуктов (от Анапы до Новороссийска) с целью объективной оценки масштабов аварии.
"При установлении ущерба морской среде, водным биологическим ресурсам, почве, особо охраняемой природной территории государственного природного заповедника "Утриш" будут приняты меры к его минимизации и взысканию с виновного лица", - уточняется в сообщении.
Ранее в СК сообщили, что возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды по факту разлива нефти у Новороссийска.
Предварительно установлено, что нефть разлилась в Черное море 7 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве танкера Minerva Symphony.
Назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причастные.
Пресс-служба КТК изначально заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем - "порядка 12 кубометров", но из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее.
По данным Института океанологии РАН, распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска, который зато спас побережье - ему не потребуется серьезная очистка. По оценкам WWF России, в море попало 100 тонн нефтепродуктов. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель.