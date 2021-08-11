https://ria.ru/20210811/nasledstvo-1745280217.html
Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова
Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова - РИА Новости, 11.08.2021
Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова
Дела, в которые оспаривается завещание, достаточно неоднозначные. Всего одно слово, и судьба наследства может круто измениться, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T02:20
2021-08-11T02:20
2021-08-11T02:20
общество
ульяновский областной суд
россия
ирина михеева
кск групп
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Дела, в которые оспаривается завещание, достаточно неоднозначные. Всего одно слово, и судьба наследства может круто измениться, рассказывает агентству "Прайм" рассказала ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.Она привела в пример дело № 33-1436/2019, по которому наследница подтвердила, что присутствовала при составлении завещания, из-за чего и лишилась части квартиры "согласно апелляционного определения Ульяновского областного суда от 16 апреля 2019 года".Она ссылается на пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года "О судебной практике по делам о наследовании", где дается разъяснение, что суд может признать завещание недействительным, если при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу присутствует лицо, в пользу которого и составлено завещание.
https://ria.ru/20210807/nasledstvo-1744784051.html
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общество, ульяновский областной суд, россия, ирина михеева, кск групп
Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова
Юрист Михеева предостерегла наследников от присутствия при составлении завещания