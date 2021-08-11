https://ria.ru/20210811/narkotiki-1745258203.html

"Судят как участников наркобизнеса": как за коноплю наказывают пенсионеров

Сорви-уголовка: как в России наказывают за дикую коноплю

"Судят как участников наркобизнеса": как за коноплю наказывают пенсионеров

До десяти лет тюрьмы грозит пенсионерке из Воронежской области за хранение дикой конопли, которой она собиралась кормить коров. По словам местных, эта трава... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:00

2021-08-11T11:05

наркотики

воронежская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Лидия Белькова. До десяти лет тюрьмы грозит пенсионерке из Воронежской области за хранение дикой конопли, которой она собиралась кормить коров. По словам местных, эта трава растет повсюду и никто ее не косит. С начала года в регионе возбудили больше тысячи дел по наркотическим статьям. РИА Новости разбиралось в ситуации."Успокоительное для коров"В марте домой к 71-летней Любови Потаповой и ее сыну Виктору пришли сотрудники уголовного розыска. Сказали, что ищут украденные аккумуляторы."С ними были понятые не из нашего села, которые выглядели как типичные наркоманы. Я удивилась. Какие еще аккумуляторы — от телефона, что ли? — вспоминает она в беседе с РИА Новости.Батареи не нашли, зато в сарае увидели пучок конопли. Любовь Александровна говорит, что сорвала его для коров еще прошлым летом.О необычном методе успокоения животных пенсионерка, по ее словам, узнала из советской энциклопедии лекарственных растений. К этому народному средству прибегала еще ее бабушка, добавляет она.Такие объяснения оперативников не устроили. В хранении наркотиков заподозрили сына Потаповой. "Потом и прокурор настаивал, что надо его привлечь. Я им была неинтересна", — продолжает собеседница.Но показаний она не изменила и стала обвиняемой — по ч. 2 ст. 228 УК России ("Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере"). Наказание — до десяти лет лишения свободы.Взяли подписку о невыезде. Об окончании расследования не уведомляли и в суд не вызывали. На запрос РИА Новости региональное МВД к моменту публикации не ответило."Конопля сплошь и рядом"По словам пенсионерки, дикая конопля в Новохоперском районе растет повсеместно — на полях, в подлесках и нередко прямо на участках у местных жителей."Я к соседу пошла, он овец разводит. Вижу — куст. Предупредила его. Не знаю, выдернул ли. У нас это совсем не диковинка. Конопля сплошь и рядом. В отстойнике сахарного завода — целые заросли", — говорит она.Люди возмущены уголовным преследованием Потаповой. По их мнению, уничтожением дикорастущей конопли должны заниматься региональные власти.В Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Воронежской области лишь разводят руками."Один из факторов, осложняющих наркоситуацию в Воронежской области, — благоприятные климатические условия, способствующие произрастанию конопли", — объяснял местным СМИ начальник управления Максим Цуканов.Бороться с дикой марихуаной по закону полагается владельцам или пользователям земли. Если территория в государственной или муниципальной собственности, это обязанность чиновников. Но за бездействие им грозит только штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Да и до реального наказания доходит редко: полицейские выдают предписание и лишь при его неисполнении привлекают к административной ответственности.В одном только Новохоперском районе с января районный суд рассмотрел 12 дел о хранении наркотиков. Почти всех подозреваемых признали виновными — за сорванную на улице коноплю.За первое полугодие в Воронежской области возбудили 1133 уголовных дела по наркотическим статьям. Приговоры — от штрафов до исправительных работ и условного срока от года до трех лет.Вместо веникаЧасто обвиняемые просят суд сразу вынести приговор без изучения обстоятельств. Многие честно признаются: сорвали, чтобы употребить.Таких, как Потапова, тоже хватает. Например, житель соседнего Бутурлиновского района Александр Ругин коноплей лечился. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли у него в бане около 2,5 килограмма высушенной травы.Подсудимый раскаялся и обещал впредь не нарушать закон, но наказали его достаточно строго — три года условно.Рушит судьбы"Пенсионеров-огородников время от времени привлекают к ответственности: кто-то срывал траву, чтобы накормить кроликов, а кто-то — чтобы успокоить телят, — комментирует ситуацию правозащитник Арсений Левинсон, специализирующийся на уголовных делах по наркотическим статьям. — За куст конопли судят как участников наркобизнеса. Лишь бы повысить раскрываемость и показать успехи по службе. Были случаи, когда оперативники специально караулили людей в поле, где росла конопля".По словам юриста, такие инциденты чаще всего лишь формально подпадают под статью Уголовного кодекса."Закон не считает преступлением действие, не имеющее общественной опасности. Очевидно, что эти пожилые люди никому ничем не угрожают", — отмечает он.Кроме того, по словам эксперта, полиция не различает дикую коноплю и специально выращенную для незаконного употребления.В прошлом году в Кабардино-Балкарии покончил с собой 85-летний Николай Захарченко. На его участке выросла конопля, которую он срезал, чтобы скормить животным. Несколько засохших кустов приехали изымать 12 оперативников. Пенсионер не пожелал, чтобы его безупречная репутация пострадала из-за обвинений и судимости, и свел счеты с жизнью. В предсмертной записке он отказался признавать себя виновным.

https://ria.ru/20201128/invalid-1586650695.html

https://ria.ru/20210609/narkotiki-1736162245.html

https://ria.ru/20200821/dedushka-1576067398.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)