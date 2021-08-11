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Банкир рассказала, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах
Банкир рассказала, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах - РИА Новости, 11.08.2021
Банкир рассказала, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах
Российские частные инвесторы могут получить налоговые льготы при вложениях в инструменты в иностранной валюте, инвестиционном или накопительном страховании... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T07:06
2021-08-11T07:06
экономика
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские частные инвесторы могут получить налоговые льготы при вложениях в инструменты в иностранной валюте, инвестиционном или накопительном страховании жизни или получить льготу по уменьшению прибыли на убытки. О том, как достаточно разумно воспользоваться своими налоговыми преимуществами, рассказала РИА Новости финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.Инструменты с льготным налогообложениемВ суверенных еврооблигациях РФ - это облигации Российской Федерации в иностранной валюте - отсутствуют налоги при курсовой разнице, напоминает Смирнова.Налог в программах инвестиционного или накопительного страхования жизни взимается не со всей заработанной прибыли, а лишь с той части, что превысит среднюю ключевую ставку ЦБ за весь период действия полиса.Например, если вы заработали на полисе 7% годовых, а ставка была 6,5%, то налог будет взиматься только с 0,5% годовых, а не со всех 7%, поясняет она."А если это программа пенсионного страхования в пользу самого себя, то выплаты вообще не будут облагаться налогом. Аналогично - если вы оформляете программу добровольного пенсионного обеспечения в НПФ в пользу самого себя", - добавляет финансовый эксперт.Льготы по уменьшению прибыли на убытки"Конечно, все инвестируют ради прибыли, но убытки тоже случаются. И они дают не только бесценный опыт, но и могут позволить сократить налоги на доход", - говорит Смирнова.Допустим, у вас в портфеле три акции выросли, вы их продали, а четвертая - сильно упала, но вы прогнозируете, что в будущем она может вырасти, то вы можете ее продать, зафиксировать убыток и купить снова, приводит пример она.Эксперт обращает внимание, что убытки прошлых (но не больше десяти) лет можно переносить на прибыль текущего года. Допустим, в 2018 году вы закончили год с минусом в 200 тысяч рублей, а 2020 год - с плюсом 300 тысяч. Можно сократить налогооблагаемую прибыль на убыток за 2018 год."Убытки прошлых лет можно переносить на прибыль по разным брокерским счетам: вы могли в 2018 году иметь счет у одного брокера, а в 2020 году перейти к другому. Перенос убытков осуществляется через самостоятельную подачу декларации инвестором, а не автоматически. Опять же, нужно уточнить у брокера или налогового консультанта, какие убытки можно объединить с какой прибылью", - добавляет она.
https://ria.ru/20210810/vychet-1745151659.html
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экономика, россия
07:06 11.08.2021
 
Банкир рассказала, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах

Финансовый эксперт Смирнова дала совет, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские частные инвесторы могут получить налоговые льготы при вложениях в инструменты в иностранной валюте, инвестиционном или накопительном страховании жизни или получить льготу по уменьшению прибыли на убытки. О том, как достаточно разумно воспользоваться своими налоговыми преимуществами, рассказала РИА Новости финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.
"Частные инвесторы могут повысить ожидаемую доходность по своим сделкам. Достаточно разумно инвестировать в определённые инструменты и использовать доступные налоговые льготы", - говорит она.

Инструменты с льготным налогообложением

В суверенных еврооблигациях РФ - это облигации Российской Федерации в иностранной валюте - отсутствуют налоги при курсовой разнице, напоминает Смирнова.
Налог в программах инвестиционного или накопительного страхования жизни взимается не со всей заработанной прибыли, а лишь с той части, что превысит среднюю ключевую ставку ЦБ за весь период действия полиса.
Например, если вы заработали на полисе 7% годовых, а ставка была 6,5%, то налог будет взиматься только с 0,5% годовых, а не со всех 7%, поясняет она.
"А если это программа пенсионного страхования в пользу самого себя, то выплаты вообще не будут облагаться налогом. Аналогично - если вы оформляете программу добровольного пенсионного обеспечения в НПФ в пользу самого себя", - добавляет финансовый эксперт.
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Льготы по уменьшению прибыли на убытки

"Конечно, все инвестируют ради прибыли, но убытки тоже случаются. И они дают не только бесценный опыт, но и могут позволить сократить налоги на доход", - говорит Смирнова.
Допустим, у вас в портфеле три акции выросли, вы их продали, а четвертая - сильно упала, но вы прогнозируете, что в будущем она может вырасти, то вы можете ее продать, зафиксировать убыток и купить снова, приводит пример она.
"Смысл в следующем: финансовый результат за год - это сумма финансовых результатов по всем операциям за календарный год. И фиксация убытка сокращает прибыль по итогам года. По общему правилу отдельно сальдируются прибыли и убытки по биржевым и внебиржевым операциям с ценными бумагами", - поясняет финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.
Эксперт обращает внимание, что убытки прошлых (но не больше десяти) лет можно переносить на прибыль текущего года. Допустим, в 2018 году вы закончили год с минусом в 200 тысяч рублей, а 2020 год - с плюсом 300 тысяч. Можно сократить налогооблагаемую прибыль на убыток за 2018 год.
"Убытки прошлых лет можно переносить на прибыль по разным брокерским счетам: вы могли в 2018 году иметь счет у одного брокера, а в 2020 году перейти к другому. Перенос убытков осуществляется через самостоятельную подачу декларации инвестором, а не автоматически. Опять же, нужно уточнить у брокера или налогового консультанта, какие убытки можно объединить с какой прибылью", - добавляет она.
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