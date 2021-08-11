https://ria.ru/20210811/nalogi-1745284401.html

Банкир рассказала, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах

Банкир рассказала, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах - РИА Новости, 11.08.2021

Банкир рассказала, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах

Российские частные инвесторы могут получить налоговые льготы при вложениях в инструменты в иностранной валюте, инвестиционном или накопительном страховании... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T07:06

2021-08-11T07:06

2021-08-11T07:06

экономика

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские частные инвесторы могут получить налоговые льготы при вложениях в инструменты в иностранной валюте, инвестиционном или накопительном страховании жизни или получить льготу по уменьшению прибыли на убытки. О том, как достаточно разумно воспользоваться своими налоговыми преимуществами, рассказала РИА Новости финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.Инструменты с льготным налогообложениемВ суверенных еврооблигациях РФ - это облигации Российской Федерации в иностранной валюте - отсутствуют налоги при курсовой разнице, напоминает Смирнова.Налог в программах инвестиционного или накопительного страхования жизни взимается не со всей заработанной прибыли, а лишь с той части, что превысит среднюю ключевую ставку ЦБ за весь период действия полиса.Например, если вы заработали на полисе 7% годовых, а ставка была 6,5%, то налог будет взиматься только с 0,5% годовых, а не со всех 7%, поясняет она."А если это программа пенсионного страхования в пользу самого себя, то выплаты вообще не будут облагаться налогом. Аналогично - если вы оформляете программу добровольного пенсионного обеспечения в НПФ в пользу самого себя", - добавляет финансовый эксперт.Льготы по уменьшению прибыли на убытки"Конечно, все инвестируют ради прибыли, но убытки тоже случаются. И они дают не только бесценный опыт, но и могут позволить сократить налоги на доход", - говорит Смирнова.Допустим, у вас в портфеле три акции выросли, вы их продали, а четвертая - сильно упала, но вы прогнозируете, что в будущем она может вырасти, то вы можете ее продать, зафиксировать убыток и купить снова, приводит пример она.Эксперт обращает внимание, что убытки прошлых (но не больше десяти) лет можно переносить на прибыль текущего года. Допустим, в 2018 году вы закончили год с минусом в 200 тысяч рублей, а 2020 год - с плюсом 300 тысяч. Можно сократить налогооблагаемую прибыль на убыток за 2018 год."Убытки прошлых лет можно переносить на прибыль по разным брокерским счетам: вы могли в 2018 году иметь счет у одного брокера, а в 2020 году перейти к другому. Перенос убытков осуществляется через самостоятельную подачу декларации инвестором, а не автоматически. Опять же, нужно уточнить у брокера или налогового консультанта, какие убытки можно объединить с какой прибылью", - добавляет она.

https://ria.ru/20210810/vychet-1745151659.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/vychet-1744100455.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия