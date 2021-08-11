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В МДМ продолжат играть мюзиклы театральной компании "Бродвей Москва"
В МДМ продолжат играть мюзиклы театральной компании "Бродвей Москва" - РИА Новости, 11.08.2021
В МДМ продолжат играть мюзиклы театральной компании "Бродвей Москва"
В МДМ продолжат играть мюзиклы театральной компании "Бродвей Москва". Управляет крупнейшей мюзикловой сценой России и определяет ее репертуарную политику... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:10
2021-08-11T14:37
пресс-релизы
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МОСКВА, 11 авг - Пресс-служба "Бродвей Москва". В МДМ продолжат играть мюзиклы театральной компании "Бродвей Москва". Управляет крупнейшей мюзикловой сценой России и определяет ее репертуарную политику продюсерская компания "Фэнси Шоу", которая реализует в МДМ проекты театральной компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева.Театр МДМ — самая вместительная театральная площадка Москвы. Вот уже двадцать лет здесь идут масштабные зрелищные спектакли, отвечающие бродвейским стандартами качества и с бродвейской моделью ежедневного проката. CATS, "Призрак Оперы", MAMMA MIA!, CHICAGO, "Бал вампиров", "Красавица и Чудовище", "Звуки музыки", "Привидение" предшествовали появлению на сцене МДМ знакового мюзикла "Шахматы". Спектакль играется ежедневно уже второй год, несмотря на все сложности пандемии."Бродвейская модель, как никакая другая, обеспечивает баланс художественного уровня постановок, их популярности, коммерческих результатов и инвестиционной привлекательности, - отмечает продюсер и художественный руководитель Театра МДМ, действительный член Бродвейской лиги Дмитрий Богачев. - Альянс Театра МДМ, группы инвесторов и партнеров и профессиональной творческой и постановочной команды "Бродвей Москва" открывает большие перспективы для развития в нашей стране устойчивого конкурентоспособного коммерческого театра, представляющего зрителям первоклассные постановки".Сейчас в Театре МДМ под брендом "Бродвей Москва" зрители могут посмотреть мюзикл "Шахматы", пьесу "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" и две романтические комедии в формате мюзиклов за столиками - "День влюбленных" и "Первое свидание".В 2022 году Театр МДМ превратится в настоящий театральный комплекс: там появится еще один современный зал на 600 мест для камерных музыкальных постановок. Подробно эти и другие планы будут анонсированы предстоящей осенью.Справка"Бродвей Москва" – театральная компания, созданная в 2015 году Дмитрием Богачевым, членом Бродвейской лиги, продюсером российских постановок мировых мюзиклов, в числе которых "Призрак Оперы", CHICAGO, "Красавица и Чудовище", MAMMA MIA!, "Бал вампиров", CATS, "Привидение", "Русалочка", "Поющие под дождем", основателем театральной компании "Стейдж Энтертейнмент" в России. Постановки "Бродвей Москва" в Театра МДМ: мюзиклы "Шахматы", "Первое свидание", "День Влюбленных"; пьесы "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК", "Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ".Театр МДМ (Московский дворец молодежи), возведенный в 1987 году, прошел путь от места проведения комсомольских форумов до главной мюзикловой площадки страны: с 2003 года здесь идут российские постановки лучших мюзиклов Бродвея и Вест-Энда.Дополнительная информация:Софья Шевцова, Руководитель PR-отделаs.shevtsova@moscow-broadway.com, 8 (965)-133-31-96Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
14:10 11.08.2021 (обновлено: 14:37 11.08.2021)
 

В МДМ продолжат играть мюзиклы театральной компании "Бродвей Москва"

© Фото предоставлено пресс-службой "Бродвей Москва"Пьеса "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
Пьеса Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК
© Фото предоставлено пресс-службой "Бродвей Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - Пресс-служба "Бродвей Москва". В МДМ продолжат играть мюзиклы театральной компании "Бродвей Москва". Управляет крупнейшей мюзикловой сценой России и определяет ее репертуарную политику продюсерская компания "Фэнси Шоу", которая реализует в МДМ проекты театральной компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева.
Театр МДМ — самая вместительная театральная площадка Москвы. Вот уже двадцать лет здесь идут масштабные зрелищные спектакли, отвечающие бродвейским стандартами качества и с бродвейской моделью ежедневного проката. CATS, "Призрак Оперы", MAMMA MIA!, CHICAGO, "Бал вампиров", "Красавица и Чудовище", "Звуки музыки", "Привидение" предшествовали появлению на сцене МДМ знакового мюзикла "Шахматы". Спектакль играется ежедневно уже второй год, несмотря на все сложности пандемии.
"Бродвейская модель, как никакая другая, обеспечивает баланс художественного уровня постановок, их популярности, коммерческих результатов и инвестиционной привлекательности, - отмечает продюсер и художественный руководитель Театра МДМ, действительный член Бродвейской лиги Дмитрий Богачев. - Альянс Театра МДМ, группы инвесторов и партнеров и профессиональной творческой и постановочной команды "Бродвей Москва" открывает большие перспективы для развития в нашей стране устойчивого конкурентоспособного коммерческого театра, представляющего зрителям первоклассные постановки".
Сейчас в Театре МДМ под брендом "Бродвей Москва" зрители могут посмотреть мюзикл "Шахматы", пьесу "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" и две романтические комедии в формате мюзиклов за столиками - "День влюбленных" и "Первое свидание".
В 2022 году Театр МДМ превратится в настоящий театральный комплекс: там появится еще один современный зал на 600 мест для камерных музыкальных постановок. Подробно эти и другие планы будут анонсированы предстоящей осенью.
Справка

"Бродвей Москва" – театральная компания, созданная в 2015 году Дмитрием Богачевым, членом Бродвейской лиги, продюсером российских постановок мировых мюзиклов, в числе которых "Призрак Оперы", CHICAGO, "Красавица и Чудовище", MAMMA MIA!, "Бал вампиров", CATS, "Привидение", "Русалочка", "Поющие под дождем", основателем театральной компании "Стейдж Энтертейнмент" в России. Постановки "Бродвей Москва" в Театра МДМ: мюзиклы "Шахматы", "Первое свидание", "День Влюбленных"; пьесы "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК", "Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ".
Театр МДМ (Московский дворец молодежи), возведенный в 1987 году, прошел путь от места проведения комсомольских форумов до главной мюзикловой площадки страны: с 2003 года здесь идут российские постановки лучших мюзиклов Бродвея и Вест-Энда.
Дополнительная информация:
Софья Шевцова, Руководитель PR-отдела
s.shevtsova@moscow-broadway.com, 8 (965)-133-31-96
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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