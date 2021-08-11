https://ria.ru/20210811/murmansk-1745289930.html
В Мурманской области смягчат ограничения по коронавирусу
В Мурманской области смягчат ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 11.08.2021
В Мурманской области смягчат ограничения по коронавирусу
Власти Мурманской области приняли решение снять ряд ограничений, действующих из-за распространения коронавирусной инфекции, в частности, с четверга будут... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:17
2021-08-11T09:17
2021-08-11T09:17
распространение коронавируса
общество
мурманская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение снять ряд ограничений, действующих из-за распространения коронавирусной инфекции, в частности, с четверга будут разрешены мероприятия с численностью участников до 70 человек, а также спортивные мероприятия на открытом воздухе с участием зрителей, сообщил оперштаб региона."С 12 августа разрешаются мероприятия с численностью посетителей до 70 человек при заполняемости помещений не более 50%. Разрешаются уличные спортивные мероприятия на свежем воздухе, с участием зрителей. Разрешаются отдельные массовые мероприятия по индивидуальному согласованию, исходя из условий мероприятий и эпидситуации в муниципалитете", - говорится в сообщении.Как отметили в оперштабе, если сохранится устойчивая тенденция снижения заболеваемости, послабление существующих ограничений будет продолжено. Всего с начала пандемии в Мурманской области коронавирусом заразились больше 64 тысяч человек, свыше 1,6 тысячи скончались. Ежедневный прирост заражений в последние дни держится на уровне 220-230 человек.
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общество, мурманская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Мурманской области смягчат ограничения по коронавирусу
Власти Мурманской области с 12 августа смягчат ограничения по коронавирусу