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Титов оценил идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Титов оценил идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей - РИА Новости, 11.08.2021
Титов оценил идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Заработная плата должна расти органически, а свободные средства нужно направлять на стимулирование новых производств и создание новых рабочих мест,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:09
2021-08-11T13:10
общество
госдума рф
лдпр
борис титов
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заработная плата должна расти органически, а свободные средства нужно направлять на стимулирование новых производств и создание новых рабочих мест, прокомментировал идею повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов намерены в среду внести в Госдуму законопроект, с 1 января 2022 года значительно повышающий МРОТ – до 20 тысяч рублей в месяц. С 1 января текущего года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц."Зарплаты должны расти органически, а не по приказу. Если есть свободные деньги, их надо пускать на стимулирование новых производств и создание новых рабочих мест. А конечный спрос поддерживать целевыми субсидиями для малоимущих - на приобретение продуктов и товаров опять же отечественного производства. Это путь посложнее, зато он реалистичный", - написал омбудсмен на личной странице в Facebook.Титов отметил, что повышение уровня жизни народа - прекрасная цель, но подчеркнул, что нагрузка в почти 600 миллиардов рублей, которая не будет компенсирована из бюджета, ляжет на частный сектор."Стоить повышение будет 1,2 триллиона рублей в год: 348,7 миллиарда из федерального бюджета, 232,5 миллиарда - из региональных, 581,3 миллиарда — из внебюджетного сектора... ЛДПР хочет раскулачить частников на 600 миллиардов, им-то никто из бюджета это не компенсирует", - пояснил омбудсмен."Пока рынок не насыщен отечественными товарами, все повышение зарплат уйдет на скупку импорта, а значит – на раскрутку доллара, на ослабление рубля, на рост инфляции", - добавил Титов.
https://ria.ru/20210811/mrot-1745317518.html
https://ria.ru/20210811/mrot-1745287612.html
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общество, госдума рф, лдпр, борис титов, россия
13:09 11.08.2021 (обновлено: 13:10 11.08.2021)
 
Титов оценил идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Бизнес-омбудсмен Титов: заработная плата должна расти органически

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заработная плата должна расти органически, а свободные средства нужно направлять на стимулирование новых производств и создание новых рабочих мест, прокомментировал идею повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов намерены в среду внести в Госдуму законопроект, с 1 января 2022 года значительно повышающий МРОТ – до 20 тысяч рублей в месяц. С 1 января текущего года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.
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"Зарплаты должны расти органически, а не по приказу. Если есть свободные деньги, их надо пускать на стимулирование новых производств и создание новых рабочих мест. А конечный спрос поддерживать целевыми субсидиями для малоимущих - на приобретение продуктов и товаров опять же отечественного производства. Это путь посложнее, зато он реалистичный", - написал омбудсмен на личной странице в Facebook.
Титов отметил, что повышение уровня жизни народа - прекрасная цель, но подчеркнул, что нагрузка в почти 600 миллиардов рублей, которая не будет компенсирована из бюджета, ляжет на частный сектор.
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"Стоить повышение будет 1,2 триллиона рублей в год: 348,7 миллиарда из федерального бюджета, 232,5 миллиарда - из региональных, 581,3 миллиарда — из внебюджетного сектора... ЛДПР хочет раскулачить частников на 600 миллиардов, им-то никто из бюджета это не компенсирует", - пояснил омбудсмен.
"Пока рынок не насыщен отечественными товарами, все повышение зарплат уйдет на скупку импорта, а значит – на раскрутку доллара, на ослабление рубля, на рост инфляции", - добавил Титов.
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