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Депутат оценила идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Депутат оценила идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей - РИА Новости, 11.08.2021
Депутат оценила идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала слабую сторону инициативы по увеличению... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:11
2021-08-11T12:11
2021-08-11T12:11
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
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светлана бессараб
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала слабую сторону инициативы по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ)."Конкретный размер необходимо рассчитывать, его нельзя назначать. Рассчитывать совместно с Минфином, совместно с правительством", — отметила депутат.По ее словам, методика определения МРОТ изменилась в прошлом году и зависит не от прожиточного минимума, а от средней заработной платы, и составляет 42% от нее."Конечно, это небольшие доли и их надо увеличивать", — констатировала она.Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов заявили о планах ввести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц.
https://ria.ru/20210611/mrot-1736687274.html
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, лдпр, светлана бессараб, россия
Депутат оценила идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Депутат Госдумы Бессараб: размер МРОТ необходимо рассчитывать, а не назначать, как предложили в ЛДПР