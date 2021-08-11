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Депутат оценила идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Депутат оценила идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей - РИА Новости, 11.08.2021
Депутат оценила идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала слабую сторону инициативы по увеличению... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:11
2021-08-11T12:11
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
лдпр
светлана бессараб
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала слабую сторону инициативы по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ)."Конкретный размер необходимо рассчитывать, его нельзя назначать. Рассчитывать совместно с Минфином, совместно с правительством", — отметила депутат.По ее словам, методика определения МРОТ изменилась в прошлом году и зависит не от прожиточного минимума, а от средней заработной платы, и составляет 42% от нее."Конечно, это небольшие доли и их надо увеличивать", — констатировала она.Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов заявили о планах ввести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц.
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, лдпр, светлана бессараб, россия
12:11 11.08.2021
 
Депутат оценила идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Депутат Госдумы Бессараб: размер МРОТ необходимо рассчитывать, а не назначать, как предложили в ЛДПР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала слабую сторону инициативы по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ).
"Конкретный размер необходимо рассчитывать, его нельзя назначать. Рассчитывать совместно с Минфином, совместно с правительством", — отметила депутат.
По ее словам, методика определения МРОТ изменилась в прошлом году и зависит не от прожиточного минимума, а от средней заработной платы, и составляет 42% от нее.
"Конечно, это небольшие доли и их надо увеличивать", — констатировала она.
Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов заявили о планах ввести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц.
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ОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФЛДПРСветлана БессарабРоссия
 
 
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