https://ria.ru/20210811/moskva-1745362285.html

Полмиллиона москвичей подали заявки для электронного голосования на выборах

Полмиллиона москвичей подали заявки для электронного голосования на выборах - РИА Новости, 11.08.2021

Полмиллиона москвичей подали заявки для электронного голосования на выборах

Москвичи подали 500 тысяч заявок для участия в электронном голосовании на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости руководитель общественного штаба по... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:39

2021-08-11T16:39

2021-08-11T16:39

политика

севастополь

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738488169_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_75c69f329b4ad92931da57276cbcdbdb.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москвичи подали 500 тысяч заявок для участия в электронном голосовании на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210811/moskalkova-1745349161.html

севастополь

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, выборы в государственную думу, россия