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Полмиллиона москвичей подали заявки для электронного голосования на выборах
Полмиллиона москвичей подали заявки для электронного голосования на выборах - РИА Новости, 11.08.2021
Полмиллиона москвичей подали заявки для электронного голосования на выборах
Москвичи подали 500 тысяч заявок для участия в электронном голосовании на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости руководитель общественного штаба по... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:39
2021-08-11T16:39
2021-08-11T16:39
политика
севастополь
москва
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москвичи подали 500 тысяч заявок для участия в электронном голосовании на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, выборы в государственную думу, россия
Полмиллиона москвичей подали заявки для электронного голосования на выборах
Полмиллиона москвичей подали заявки для участия в электронном голосовании на выборах