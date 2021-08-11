https://ria.ru/20210811/moshennik-1745292568.html

Москвичку обманули на 6,7 миллиона рублей, пообещав майнинговую ферму

Москвичку обманули на 6,7 миллиона рублей, пообещав майнинговую ферму - РИА Новости, 11.08.2021

Москвичку обманули на 6,7 миллиона рублей, пообещав майнинговую ферму

Полиция Москвы задержала мужчину, который под предлогом продажи майнинговой фермы выманил у женщины 6,7 миллиона рублей, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:42

2021-08-11T09:42

2021-08-11T09:42

происшествия

москва

владимир васенин

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала мужчину, который под предлогом продажи майнинговой фермы выманил у женщины 6,7 миллиона рублей, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин."Сотрудниками уголовного розыска УВД по САО (Северному административному округу – ред.) задержан 35-летний подозреваемый в мошенничестве, находившийся в международном розыске", - сказал Васенин.По его словам, злоумышленник познакомился с жительницей столицы, работающей в аптеке в Левобережном районе города, представившись успешным бизнесменом. Он предложил женщине приобрести дорогостоящий компьютер, который якобы добывает биткоины. Та согласилась и передала ему 6,7 миллиона рублей. Злоумышленник пообещал привезти покупку через 5 недель, однако, в дальнейшем перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.Вскоре подозреваемый был задержан. Кроме того, выяснилось, что с 2008 года он находился в международном розыске за совершение тяжкого преступления на территории соседнего государства.В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили три паспорта с чужими личными данными и вклеенными фотографиями задержанного. Изъятые паспорта направлены на исследование. Также были изъяты 20 сотовых телефонов.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210810/moshennik-1745127330.html

https://ria.ru/20210806/obman-1744607698.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, владимир васенин