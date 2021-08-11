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https://ria.ru/20210811/moshennik-1745292568.html
Москвичку обманули на 6,7 миллиона рублей, пообещав майнинговую ферму
Москвичку обманули на 6,7 миллиона рублей, пообещав майнинговую ферму - РИА Новости, 11.08.2021
Москвичку обманули на 6,7 миллиона рублей, пообещав майнинговую ферму
Полиция Москвы задержала мужчину, который под предлогом продажи майнинговой фермы выманил у женщины 6,7 миллиона рублей, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:42
2021-08-11T09:42
происшествия
москва
владимир васенин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала мужчину, который под предлогом продажи майнинговой фермы выманил у женщины 6,7 миллиона рублей, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин."Сотрудниками уголовного розыска УВД по САО (Северному административному округу – ред.) задержан 35-летний подозреваемый в мошенничестве, находившийся в международном розыске", - сказал Васенин.По его словам, злоумышленник познакомился с жительницей столицы, работающей в аптеке в Левобережном районе города, представившись успешным бизнесменом. Он предложил женщине приобрести дорогостоящий компьютер, который якобы добывает биткоины. Та согласилась и передала ему 6,7 миллиона рублей. Злоумышленник пообещал привезти покупку через 5 недель, однако, в дальнейшем перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.Вскоре подозреваемый был задержан. Кроме того, выяснилось, что с 2008 года он находился в международном розыске за совершение тяжкого преступления на территории соседнего государства.В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили три паспорта с чужими личными данными и вклеенными фотографиями задержанного. Изъятые паспорта направлены на исследование. Также были изъяты 20 сотовых телефонов.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210810/moshennik-1745127330.html
https://ria.ru/20210806/obman-1744607698.html
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происшествия, москва, владимир васенин
09:42 11.08.2021
 
Москвичку обманули на 6,7 миллиона рублей, пообещав майнинговую ферму

Аферист выманил 6,7 миллиона рублей у москвички, пообещав компьютер для добычи криптовалюты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала мужчину, который под предлогом продажи майнинговой фермы выманил у женщины 6,7 миллиона рублей, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Сотрудниками уголовного розыска УВД по САО (Северному административному округу – ред.) задержан 35-летний подозреваемый в мошенничестве, находившийся в международном розыске", - сказал Васенин.
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По его словам, злоумышленник познакомился с жительницей столицы, работающей в аптеке в Левобережном районе города, представившись успешным бизнесменом. Он предложил женщине приобрести дорогостоящий компьютер, который якобы добывает биткоины. Та согласилась и передала ему 6,7 миллиона рублей. Злоумышленник пообещал привезти покупку через 5 недель, однако, в дальнейшем перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.
Вскоре подозреваемый был задержан. Кроме того, выяснилось, что с 2008 года он находился в международном розыске за совершение тяжкого преступления на территории соседнего государства.
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В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили три паспорта с чужими личными данными и вклеенными фотографиями задержанного. Изъятые паспорта направлены на исследование. Также были изъяты 20 сотовых телефонов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
ПроисшествияМоскваВладимир Васенин
 
 
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