https://ria.ru/20210811/monastyr-1745371062.html

Правительство Москвы выделило средства на реставрацию уникальных фресок

Правительство Москвы выделило средства на реставрацию уникальных фресок - РИА Новости, 11.08.2021

Правительство Москвы выделило средства на реставрацию уникальных фресок

Правительство Москвы выделило свыше 35 миллионов рублей на реставрацию фресок Сретенского монастыря, планируется восстановить уникальные фрески начала XVIII... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:20

2021-08-11T17:20

2021-08-11T17:20

религия

москва

сергей собянин

сретенский монастырь

религия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство Москвы выделило свыше 35 миллионов рублей на реставрацию фресок Сретенского монастыря, планируется восстановить уникальные фрески начала XVIII века, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы выделит субсидию Сретенскому ставропигиальному мужскому монастырю в размере 35 097,8 тысяч рублей – на реставрацию уникальных фресок начала XVIII века. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин",- говорится в сообщении.Отмечается, что построенный в 1679 году каменный собор Сретенского монастыря является объектом культурного наследия федерального значения. Он был возведён на месте древнего деревянного храма, стоявшего здесь с 1397 года. В соборе находятся уникальные фрески 1707 года, выполненные мастерами костромской школы."С 1925 года монастырь был закрыт – древний собор превратили в общежитие офицеров НКВД. Для этого церковь разделили на несколько этажей, построив деревянные перекрытия, установили печи. Была повреждена обшивка купола, что привело к протечкам. В эти годы фрески сильно пострадали и могли совсем погибнуть, но сохранились благодаря тому, что стены собора были окрашены и оклеены обоями",- говорится в сообщении.Отмечается, что в 1958-1962 годы фасад собора отреставрировали. К 1990 году на храме и приделе восстановили позолоченные узорные кованые кресты, но состояние фресок оставалось плачевным.

https://ria.ru/20210802/uchenye-1744055991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, сретенский монастырь, религия