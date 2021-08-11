20:26 11.08.2021 (обновлено: 23:45 11.08.2021)
Россия и Молдавия договорились о снятии ограничений по экспорту
Козак заявил о договоренности с Молдавией снять ограничения в торговле
КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Москва и Кишинев договорились снимать торговые ограничения, сообщил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам встречи с главой Молдавии Майей Санду.
"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок", — рассказал он на брифинге.
Козак добавил, что вопрос возобновления беспошлинной поставки молдавских товаров на российский рынок нужно дополнительно обсуждать на межведомственном уровне.
В свою очередь, Санду после встречи с Козаком сообщила в фейсбуке о намерении активизировать двусторонние контакты.
"У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов", — говорится в публикации.
Козак в рамках рабочего визита встретился в Кишиневе с президентом Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.
Россия 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии. Беспошлинный период несколько раз продлевали. Он прекратил действовать с апреля этого года.