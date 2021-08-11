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https://ria.ru/20210811/moldaviya-1745398008.html
Россия и Молдавия договорились о снятии ограничений по экспорту
Россия и Молдавия договорились о снятии ограничений по экспорту - РИА Новости, 11.08.2021
Россия и Молдавия договорились о снятии ограничений по экспорту
Москва и Кишинев договорились снимать торговые ограничения, сообщил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам встречи с главой... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:26
2021-08-11T23:45
молдавия
россия
кишинев
москва
дмитрий козак
майя санду
николай попеску
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КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Москва и Кишинев договорились снимать торговые ограничения, сообщил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам встречи с главой Молдавии Майей Санду.Козак добавил, что вопрос возобновления беспошлинной поставки молдавских товаров на российский рынок нужно дополнительно обсуждать на межведомственном уровне.В свою очередь, Санду после встречи с Козаком сообщила в фейсбуке о намерении активизировать двусторонние контакты."У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов", — говорится в публикации.Козак в рамках рабочего визита встретился в Кишиневе с президентом Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.Россия 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии. Беспошлинный период несколько раз продлевали. Он прекратил действовать с апреля этого года.
https://ria.ru/20210811/kozak-1745394401.html
https://ria.ru/20210805/sandu-1744589666.html
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молдавия, россия, кишинев, москва, дмитрий козак, майя санду, николай попеску
20:26 11.08.2021 (обновлено: 23:45 11.08.2021)
 
Россия и Молдавия договорились о снятии ограничений по экспорту

Козак заявил о договоренности с Молдавией снять ограничения в торговле

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии и России на пресс-конференции
Флаги Молдавии и России на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Москва и Кишинев договорились снимать торговые ограничения, сообщил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам встречи с главой Молдавии Майей Санду.

"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок", — рассказал он на брифинге.

Козак добавил, что вопрос возобновления беспошлинной поставки молдавских товаров на российский рынок нужно дополнительно обсуждать на межведомственном уровне.
В свою очередь, Санду после встречи с Козаком сообщила в фейсбуке о намерении активизировать двусторонние контакты.
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"У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов", — говорится в публикации.
Козак в рамках рабочего визита встретился в Кишиневе с президентом Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.
Россия 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии. Беспошлинный период несколько раз продлевали. Он прекратил действовать с апреля этого года.
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