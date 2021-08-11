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"Роскосмос" назвал время, когда первая актриса отправится на МКС
"Роскосмос" назвал время, когда первая актриса отправится на МКС - РИА Новости, 11.08.2021
"Роскосмос" назвал время, когда первая актриса отправится на МКС
Запуск корабля "Союз МС-19", на котором на Международную космическую станцию (МКС) впервые полетит актриса, планируется на 5 октября - в полдень по московскому... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T01:05
2021-08-11T01:05
2021-08-11T01:05
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Запуск корабля "Союз МС-19", на котором на Международную космическую станцию (МКС) впервые полетит актриса, планируется на 5 октября - в полдень по московскому времени, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".По его словам, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с космодрома Байконур намечается в 11.55 мск.На МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
"Роскосмос" назвал время, когда первая актриса отправится на МКС
"Роскосмос" назвал время запуска корабля "Союз МС-19" с первой актрисой на МКС