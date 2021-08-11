21:30 11.08.2021 (обновлено: 21:50 11.08.2021)
В Северной Осетии открыли госпиталь для пациентов с COVID-19
Минздрав России открыл госпиталь для пациентов с COVID-19 в Северной Осетии
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева" Минздрава России в Москве
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на базе медицинской академии Минздрава открывается госпиталь для пациентов с COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Минздрава России открывается госпиталь для пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, включая койки, обеспеченные кислородом, для оказания помощи пациентам с тяжелым течением заболевания.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.