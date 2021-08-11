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В Северной Осетии открыли госпиталь для пациентов с COVID-19

В Северной Осетии открыли госпиталь для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

В Северной Осетии открыли госпиталь для пациентов с COVID-19

Для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на базе медицинской академии Минздрава открывается госпиталь для пациентов с COVID-19,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T21:30

2021-08-11T21:30

2021-08-11T21:50

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на базе медицинской академии Минздрава открывается госпиталь для пациентов с COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава России."По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Минздрава России открывается госпиталь для пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, включая койки, обеспеченные кислородом, для оказания помощи пациентам с тяжелым течением заболевания.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владикавказ, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии