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В Северной Осетии открыли госпиталь для пациентов с COVID-19
В Северной Осетии открыли госпиталь для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
В Северной Осетии открыли госпиталь для пациентов с COVID-19
Для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на базе медицинской академии Минздрава открывается госпиталь для пациентов с COVID-19,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:30
2021-08-11T21:50
распространение коронавируса
владикавказ
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на базе медицинской академии Минздрава открывается госпиталь для пациентов с COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава России."По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Минздрава России открывается госпиталь для пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, включая койки, обеспеченные кислородом, для оказания помощи пациентам с тяжелым течением заболевания.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
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владикавказ, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:30 11.08.2021 (обновлено: 21:50 11.08.2021)
 
В Северной Осетии открыли госпиталь для пациентов с COVID-19

Минздрав России открыл госпиталь для пациентов с COVID-19 в Северной Осетии

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева" Минздрава России в Москве
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на базе медицинской академии Минздрава открывается госпиталь для пациентов с COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Минздрава России открывается госпиталь для пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
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Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, включая койки, обеспеченные кислородом, для оказания помощи пациентам с тяжелым течением заболевания.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
 
Распространение коронавирусаВладикавказЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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