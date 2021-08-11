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https://ria.ru/20210811/minuteman-1745382198.html
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 11.08.2021
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Соединенные Штаты провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, сообщил в среду... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:32
2021-08-11T18:32
в мире
сша
министерство обороны сша
minuteman iii
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ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, сообщил в среду Пентагон."Летчики 576-й испытательной эскадрильи совместно работали с нашими партнерами по миссии из "Космической Дельты – 30", чтобы провести рабочий испытательный запуск ракеты Minuteman III", - сообщило оборонное ведомство США в своем аккаунте в Twitter.В Пентагоне выразили уверенность, что подобные испытания позволяют отслеживать готовность таких систем вооружения и "убеждают союзников нашей страны в том, что наши средства ядерного сдерживания безопасны, надежны и эффективны".Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время "холодной войны" с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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в мире, сша, министерство обороны сша, minuteman iii
18:32 11.08.2021
 
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон: США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley BosterТранспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley Boster
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, сообщил в среду Пентагон.
"Летчики 576-й испытательной эскадрильи совместно работали с нашими партнерами по миссии из "Космической Дельты – 30", чтобы провести рабочий испытательный запуск ракеты Minuteman III", - сообщило оборонное ведомство США в своем аккаунте в Twitter.
В Пентагоне выразили уверенность, что подобные испытания позволяют отслеживать готовность таких систем вооружения и "убеждают союзников нашей страны в том, что наши средства ядерного сдерживания безопасны, надежны и эффективны".
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время "холодной войны" с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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