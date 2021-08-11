https://ria.ru/20210811/mintrans-1745341818.html

Минтранс выполнил более половины дорожных работ по нацпроекту на 2021 год

Минтранс выполнил более половины дорожных работ по нацпроекту на 2021 год - РИА Новости, 11.08.2021

Минтранс выполнил более половины дорожных работ по нацпроекту на 2021 год

Более половины дорожных работ, запланированных на 2021 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД), выполнено, сообщил глава Минтранса РФ... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:47

2021-08-11T14:47

2021-08-11T14:47

общество

краснодарский край

пензенская область

виталий савельев

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более половины дорожных работ, запланированных на 2021 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД), выполнено, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев через свою пресс-службу.Министр уточнил, что в Белгородской области и Ингушетии дорожные мероприятия уже завершены, а в Орловской и Курской областях, Краснодарском крае, Пензенской области, а также республиках Крым и Марий Эл - на финишной прямой.Планируется, что в 2021 году в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (входит в БКД) в нормативное состояние будут приведены почти 5,7 тысячи объектов. Капитально отремонтируют 334 участка региональных, муниципальных и местных автодорог, отремонтируют более 4,6 тысячи.В Минтрансе напомнили, что с этого года в нацпроект также включены работы на федеральных трассах. В частности, запланированы работы по строительству и реконструкции 128 таких объектов.Большое внимание уделяется безопасности дорожного движения, отметил также Савельев. В 2021 году планируется установить более 291 тысячи новых дорожных знаков, свыше 2,1 тысячи светофоров, около 1,4 миллиона погонных метров барьерного и 276 тысяч погонных метров пешеходного ограждения.Кроме проектов по ремонту и строительству автодорог, в БКД также входит программа обновления общественного транспорта в регионах. Так, 13 из них в 2021 году получат 305 новых автобусов и 107 троллейбусов. "На сегодняшний день в регионы уже поставлено 336 единиц подвижного состава", - добавил Савельев.В общей сложности на работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в 2021 году выделено 555 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210731/avtomobili-1743719051.html

https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736161879.html

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общество, краснодарский край, пензенская область, виталий савельев, россия