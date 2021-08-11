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Минтранс выполнил более половины дорожных работ по нацпроекту на 2021 год
Минтранс выполнил более половины дорожных работ по нацпроекту на 2021 год - РИА Новости, 11.08.2021
Минтранс выполнил более половины дорожных работ по нацпроекту на 2021 год
Более половины дорожных работ, запланированных на 2021 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД), выполнено, сообщил глава Минтранса РФ... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:47
2021-08-11T14:47
общество
краснодарский край
пензенская область
виталий савельев
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более половины дорожных работ, запланированных на 2021 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД), выполнено, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев через свою пресс-службу.Министр уточнил, что в Белгородской области и Ингушетии дорожные мероприятия уже завершены, а в Орловской и Курской областях, Краснодарском крае, Пензенской области, а также республиках Крым и Марий Эл - на финишной прямой.Планируется, что в 2021 году в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (входит в БКД) в нормативное состояние будут приведены почти 5,7 тысячи объектов. Капитально отремонтируют 334 участка региональных, муниципальных и местных автодорог, отремонтируют более 4,6 тысячи.В Минтрансе напомнили, что с этого года в нацпроект также включены работы на федеральных трассах. В частности, запланированы работы по строительству и реконструкции 128 таких объектов.Большое внимание уделяется безопасности дорожного движения, отметил также Савельев. В 2021 году планируется установить более 291 тысячи новых дорожных знаков, свыше 2,1 тысячи светофоров, около 1,4 миллиона погонных метров барьерного и 276 тысяч погонных метров пешеходного ограждения.Кроме проектов по ремонту и строительству автодорог, в БКД также входит программа обновления общественного транспорта в регионах. Так, 13 из них в 2021 году получат 305 новых автобусов и 107 троллейбусов. "На сегодняшний день в регионы уже поставлено 336 единиц подвижного состава", - добавил Савельев.В общей сложности на работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в 2021 году выделено 555 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210731/avtomobili-1743719051.html
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общество, краснодарский край, пензенская область, виталий савельев, россия
14:47 11.08.2021
 
Минтранс выполнил более половины дорожных работ по нацпроекту на 2021 год

Выполнено более половины запланированных на 2021 г дорожных работ по нацпроекту - Минтранс

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОткрытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД
Открытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более половины дорожных работ, запланированных на 2021 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД), выполнено, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев через свою пресс-службу.
"Работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году достигли экватора. На сегодняшний день общая площадь укладки асфальтобетона и других типов дорожного покрытия в субъектах-участниках нацпроекта составляет более 67 млн м² - это более 50% всего объема работ текущего года", - сказал он.
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Министр уточнил, что в Белгородской области и Ингушетии дорожные мероприятия уже завершены, а в Орловской и Курской областях, Краснодарском крае, Пензенской области, а также республиках Крым и Марий Эл - на финишной прямой.
Планируется, что в 2021 году в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (входит в БКД) в нормативное состояние будут приведены почти 5,7 тысячи объектов. Капитально отремонтируют 334 участка региональных, муниципальных и местных автодорог, отремонтируют более 4,6 тысячи.
В Минтрансе напомнили, что с этого года в нацпроект также включены работы на федеральных трассах. В частности, запланированы работы по строительству и реконструкции 128 таких объектов.
Большое внимание уделяется безопасности дорожного движения, отметил также Савельев. В 2021 году планируется установить более 291 тысячи новых дорожных знаков, свыше 2,1 тысячи светофоров, около 1,4 миллиона погонных метров барьерного и 276 тысяч погонных метров пешеходного ограждения.
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Кроме проектов по ремонту и строительству автодорог, в БКД также входит программа обновления общественного транспорта в регионах. Так, 13 из них в 2021 году получат 305 новых автобусов и 107 троллейбусов. "На сегодняшний день в регионы уже поставлено 336 единиц подвижного состава", - добавил Савельев.
В общей сложности на работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в 2021 году выделено 555 миллиардов рублей.
 
ОбществоКраснодарский крайПензенская областьВиталий СавельевРоссия
 
 
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