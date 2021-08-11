https://ria.ru/20210811/minks-1745397251.html

В Белоруссии задержали минчан, сбросивших дверь на силовиков

В Белоруссии задержали минчан, сбросивших дверь на силовиков - РИА Новости, 11.08.2021

В Белоруссии задержали минчан, сбросивших дверь на силовиков

МВД Белоруссии сообщило, что задержало трех жителей Минска, которые во время несанкционированной акции протеста оппозиции в августе прошлого года сбросили с... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T20:17

2021-08-11T20:17

2021-08-11T20:17

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

мвд белоруссии

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что задержало трех жителей Минска, которые во время несанкционированной акции протеста оппозиции в августе прошлого года сбросили с балкона здания на милиционеров деревянную дверь."Одиннадцатого августа прошлого года в Минске по улице Притыцкого трое молодых людей сбросили с общего балкона высотного этажа на милиционеров деревянную дверь. В тот вечер в районе станции метро "Каменная Горка" вспыхнули массовые беспорядки. Правоохранители с целью пресечения противоправных действий задерживали участников, которые пытались скрыться во дворах и подъездах многоэтажек", - говорится в сообщении МВД в его Telegram-канале.Согласно сообщению, во время задержания одного из нарушителей порядка в паре метров от милиционеров с высоты упала дверь, никто не пострадал.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210811/belorussiya-1745375535.html

белоруссия

минск

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, мвд белоруссии