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В Белоруссии задержали минчан, сбросивших дверь на силовиков
В Белоруссии задержали минчан, сбросивших дверь на силовиков - РИА Новости, 11.08.2021
В Белоруссии задержали минчан, сбросивших дверь на силовиков
МВД Белоруссии сообщило, что задержало трех жителей Минска, которые во время несанкционированной акции протеста оппозиции в августе прошлого года сбросили с... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:17
2021-08-11T20:17
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
мвд белоруссии
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что задержало трех жителей Минска, которые во время несанкционированной акции протеста оппозиции в августе прошлого года сбросили с балкона здания на милиционеров деревянную дверь."Одиннадцатого августа прошлого года в Минске по улице Притыцкого трое молодых людей сбросили с общего балкона высотного этажа на милиционеров деревянную дверь. В тот вечер в районе станции метро "Каменная Горка" вспыхнули массовые беспорядки. Правоохранители с целью пресечения противоправных действий задерживали участников, которые пытались скрыться во дворах и подъездах многоэтажек", - говорится в сообщении МВД в его Telegram-канале.Согласно сообщению, во время задержания одного из нарушителей порядка в паре метров от милиционеров с высоты упала дверь, никто не пострадал.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, мвд белоруссии
20:17 11.08.2021
 
В Белоруссии задержали минчан, сбросивших дверь на силовиков

МВД Белоруссии задержало минчан, сбросивших с балкона дверь на силовиков на протесте

© Фото : Министерство внутренних дел Республики БеларусьМВД Беларусии
МВД Беларусии - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : Министерство внутренних дел Республики Беларусь
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что задержало трех жителей Минска, которые во время несанкционированной акции протеста оппозиции в августе прошлого года сбросили с балкона здания на милиционеров деревянную дверь.
"Одиннадцатого августа прошлого года в Минске по улице Притыцкого трое молодых людей сбросили с общего балкона высотного этажа на милиционеров деревянную дверь. В тот вечер в районе станции метро "Каменная Горка" вспыхнули массовые беспорядки. Правоохранители с целью пресечения противоправных действий задерживали участников, которые пытались скрыться во дворах и подъездах многоэтажек", - говорится в сообщении МВД в его Telegram-канале.
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Согласно сообщению, во время задержания одного из нарушителей порядка в паре метров от милиционеров с высоты упала дверь, никто не пострадал.
Отмечается, что сотрудники МВД установили личности "троих минчан, которые таким способом попытались помешать сотрудникам выполнять свои служебные обязанности: двоим по 23 года, третьему - 24". По информации МВД, один из задержанных ранее судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. "Задержанные признаны подозреваемыми по уголовному делу за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и водворены в изолятор", - отмечается в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоМВД Белоруссии
 
 
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