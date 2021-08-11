https://ria.ru/20210811/migranty-1745344579.html

В Латвии призвали власти соблюдать права человека в отношении мигрантов

В Латвии призвали власти соблюдать права человека в отношении мигрантов - РИА Новости, 11.08.2021

В Латвии призвали власти соблюдать права человека в отношении мигрантов

Латвийская оппозиционная партия "Согласие" призвала правительство Латвии соблюдать права человека и международное законодательство в отношении нелегальных... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:07

2021-08-11T15:07

2021-08-11T15:07

в мире

литва

белоруссия

латвия

согласие

кришьянис кариньш

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РИГА, 11 авг – РИА Новости. Латвийская оппозиционная партия "Согласие" призвала правительство Латвии соблюдать права человека и международное законодательство в отношении нелегальных мигрантов, которые пытаются пробраться в Латвию со стороны Белоруссии.Правительство Латвии с 11 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну. На помощь пограничникам были привлечены военнослужащие Национальных вооруженных сил."Фракция "Согласия" в Сейме понимает опасения жителей Латвии в связи с массовыми попытками нелегальной иммиграции на границе ЕС с Белоруссией. Мы призываем правительство действовать оперативно и активно, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для жителей Латвии и, в первую очередь, для жителей Латгалии", - говорится в сообщении партии в Facebook.При этом партия напоминает, что обязанность Латвии как демократической страны состоит в том, чтобы соблюдать свои обязательства в области прав человека, принимать и рассматривать заявления на получение убежища и не допускать нарушения 3-й статьи Европейской Конвенции по правам человека (никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению – ред.), особенно, если это касается женщин и детей."Мы требуем, чтобы правительство действовало в соответствии с обязательствами государства в области прав человека", - говорится в сообщении.Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только в период с 6 по 10 августа были задержаны 295 человек, а всего с начала года - 355. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр республики Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в 27,6 миллиона евро, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, строительство остановилось. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.

https://ria.ru/20210810/granitsa-1745170084.html

https://ria.ru/20210811/ushakov-1745340000.html

литва

белоруссия

латвия

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в мире, литва, белоруссия, латвия, согласие , кришьянис кариньш