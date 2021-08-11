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В Латвии призвали власти соблюдать права человека в отношении мигрантов
В Латвии призвали власти соблюдать права человека в отношении мигрантов - РИА Новости, 11.08.2021
В Латвии призвали власти соблюдать права человека в отношении мигрантов
Латвийская оппозиционная партия "Согласие" призвала правительство Латвии соблюдать права человека и международное законодательство в отношении нелегальных... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:07
2021-08-11T15:07
в мире
литва
белоруссия
латвия
согласие
кришьянис кариньш
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РИГА, 11 авг – РИА Новости. Латвийская оппозиционная партия "Согласие" призвала правительство Латвии соблюдать права человека и международное законодательство в отношении нелегальных мигрантов, которые пытаются пробраться в Латвию со стороны Белоруссии.Правительство Латвии с 11 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну. На помощь пограничникам были привлечены военнослужащие Национальных вооруженных сил."Фракция "Согласия" в Сейме понимает опасения жителей Латвии в связи с массовыми попытками нелегальной иммиграции на границе ЕС с Белоруссией. Мы призываем правительство действовать оперативно и активно, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для жителей Латвии и, в первую очередь, для жителей Латгалии", - говорится в сообщении партии в Facebook.При этом партия напоминает, что обязанность Латвии как демократической страны состоит в том, чтобы соблюдать свои обязательства в области прав человека, принимать и рассматривать заявления на получение убежища и не допускать нарушения 3-й статьи Европейской Конвенции по правам человека (никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению – ред.), особенно, если это касается женщин и детей."Мы требуем, чтобы правительство действовало в соответствии с обязательствами государства в области прав человека", - говорится в сообщении.Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только в период с 6 по 10 августа были задержаны 295 человек, а всего с начала года - 355. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр республики Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в 27,6 миллиона евро, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, строительство остановилось. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.
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в мире, литва, белоруссия, латвия, согласие , кришьянис кариньш
15:07 11.08.2021
 
В Латвии призвали власти соблюдать права человека в отношении мигрантов

Латвийская партия "Согласие" призвала власти соблюдать права человека при обращении с мигрантами

© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна стоят у забора в лагере беженцев в Литве
Мигранты из Камеруна стоят у забора в лагере беженцев в Литве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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РИГА, 11 авг – РИА Новости. Латвийская оппозиционная партия "Согласие" призвала правительство Латвии соблюдать права человека и международное законодательство в отношении нелегальных мигрантов, которые пытаются пробраться в Латвию со стороны Белоруссии.
Правительство Латвии с 11 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну. На помощь пограничникам были привлечены военнослужащие Национальных вооруженных сил.
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"Фракция "Согласия" в Сейме понимает опасения жителей Латвии в связи с массовыми попытками нелегальной иммиграции на границе ЕС с Белоруссией. Мы призываем правительство действовать оперативно и активно, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для жителей Латвии и, в первую очередь, для жителей Латгалии", - говорится в сообщении партии в Facebook.
При этом партия напоминает, что обязанность Латвии как демократической страны состоит в том, чтобы соблюдать свои обязательства в области прав человека, принимать и рассматривать заявления на получение убежища и не допускать нарушения 3-й статьи Европейской Конвенции по правам человека (никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению – ред.), особенно, если это касается женщин и детей.
"Мы требуем, чтобы правительство действовало в соответствии с обязательствами государства в области прав человека", - говорится в сообщении.
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Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только в период с 6 по 10 августа были задержаны 295 человек, а всего с начала года - 355. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр республики Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.
В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в 27,6 миллиона евро, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, строительство остановилось. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.
 
В миреЛитваБелоруссияЛатвияСогласиеКришьянис Кариньш
 
 
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