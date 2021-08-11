https://ria.ru/20210811/mid-1745390076.html

Россия обеспокоена деградацией ситуации на востоке Украины, заявили в МИД

Россия обеспокоена деградацией ситуации на востоке Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 11.08.2021

Россия обеспокоена деградацией ситуации на востоке Украины, заявили в МИД

Министерство иностранных дел опубликовало на своем сайте комментарий, в котором выразило озабоченность деградацией в сфере безопасности на востоке Украины. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:27

2021-08-11T19:27

2021-08-11T23:08

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел опубликовало на своем сайте комментарий, в котором выразило озабоченность деградацией в сфере безопасности на востоке Украины.В ведомстве со ссылкой на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ сообщили, что с начала августа в регионе зафиксировали более тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских.Как указал МИД, в политической плоскости Киев продолжает предпринимать шаги, которые усугубляют тупиковую ситуацию в переговорах.На Смоленской площади указали также, что политика западных стран, включая поставки оружия и проведение военных маневров, прямо направлена на поддержку милитаристских настроений на Украине."Украинцы пытаются создать видимость широкой поддержки международных маневров и зачастую существенно завышают число стран-участниц военных учений. Так, в завершившихся 10 июля "Sea Breeze" реально принимало участие не 32 страны, как декларировал официальный Киев, а значительно меньше — многие страны направляли на них лишь своих военных атташе в качестве наблюдателей, либо вовсе участвовали по видеосвязи", — указали в МИД.В ведомстве полагают, что подобный информационный фон "способствует укреплению в головах украинских военных представления о якобы ведущейся войне с Россией и надежной поддержке этой линии со стороны Запада".Москва призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию на Украине и принять все необходимые меры, чтобы побудить официальный Киев остановить войну против жителей востока страны, заключили в МИД.

https://ria.ru/20210811/pvo-1745325359.html

https://ria.ru/20210811/krym-1745284178.html

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в мире, украина, смм обсе, россия