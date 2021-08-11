19:27 11.08.2021 (обновлено: 23:08 11.08.2021)
Россия обеспокоена деградацией ситуации на востоке Украины, заявили в МИД
МИД: Россия обеспокоена деградацией ситуации на востоке Украины
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел опубликовало на своем сайте комментарий, в котором выразило озабоченность деградацией в сфере безопасности на востоке Украины.
Как указал МИД, в политической плоскости Киев продолжает предпринимать шаги, которые усугубляют тупиковую ситуацию в переговорах.
"Так, 5 августа Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О государственной политике переходного периода". В нем утверждается применение в Донбассе "концепции переходного периода", предусматривающей некий "особый правовой режим", направленный на зачистку региона от нелояльных Киеву сил, что не имеет ничего общего с Минскими соглашениями. Ни о каком особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса речи не идет", — подчеркнули в ведомстве.
На Смоленской площади указали также, что политика западных стран, включая поставки оружия и проведение военных маневров, прямо направлена на поддержку милитаристских настроений на Украине.
"Украинцы пытаются создать видимость широкой поддержки международных маневров и зачастую существенно завышают число стран-участниц военных учений. Так, в завершившихся 10 июля "Sea Breeze" реально принимало участие не 32 страны, как декларировал официальный Киев, а значительно меньше — многие страны направляли на них лишь своих военных атташе в качестве наблюдателей, либо вовсе участвовали по видеосвязи", — указали в МИД.
В ведомстве полагают, что подобный информационный фон "способствует укреплению в головах украинских военных представления о якобы ведущейся войне с Россией и надежной поддержке этой линии со стороны Запада".
Москва призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию на Украине и принять все необходимые меры, чтобы побудить официальный Киев остановить войну против жителей востока страны, заключили в МИД.