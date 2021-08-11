https://ria.ru/20210811/medpomosch-1745353455.html

В России отметили недостаточный уровень первичной медпомощи

В России отметили недостаточный уровень первичной медпомощи - РИА Новости, 11.08.2021

В России отметили недостаточный уровень первичной медпомощи

Недостаточный уровень качества первичной медико-санитарной помощи и ее доступности отмечается в России, есть населенные пункты, где недоступна такая помощь,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:54

2021-08-11T15:54

2021-08-11T15:54

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Недостаточный уровень качества первичной медико-санитарной помощи и ее доступности отмечается в России, есть населенные пункты, где недоступна такая помощь, следует из проекта постановления правительства РФ об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения" (в части стратегических приоритетов)."В настоящее время отмечается недостаточный уровень качества первичной медико-санитарной помощи и ее доступности для населения. Имеются населенные пункты, находящиеся вне зоны доступности для граждан первичной медико-санитарной помощи", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В регионах также отмечается дефицит фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а труднодоступные территории страны недостаточно охвачены санитарной авиацией и выездами бригад передвижных медицинских комплексов, поясняется в проекте.Кроме того, часто выявляется формальный подход медицинских работников к проведению диспансеризации, а у граждан не сформирована потребность в ежегодном ее прохождении, следует из документа.В большинстве регионов России есть дефицит врачей, среднего и младшего медицинского персонала, поэтому отмечается необходимость перехода на новую систему оплаты труда медиков, а также создание условий для закрепления медицинского персонала в сельской местности, уточняется в проекте.Для достижения позитивных демографических трендов планируется реализация комплекса мер, таких как создание и развитие медицинской инфраструктуры, в том числе в малонаселенных пунктах, продолжение реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, ликвидация дефицита медицинских работников, отмечается в документе.Кроме того, с учетом сложившейся ситуации с COVID-19 одними из ближайших приоритетных задач реализации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан будут предупреждение распространения инфекционных заболеваний, разработка иммунобиологических препаратов и обеспечение иммунопрофилактики, модернизация инфекционной службы, восстановление плановой работы медицинских организаций, перепрофилированных ранее.

https://ria.ru/20210721/rebenok-1742199815.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/skoraya-1737827955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия