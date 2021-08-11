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В "Единой России" прокомментировали идею изменения логотипа
В "Единой России" прокомментировали идею изменения логотипа - РИА Новости, 11.08.2021
В "Единой России" прокомментировали идею изменения логотипа
Действующая символика "Единой России", на логотипе которой изображен один медведь, уже зафиксирована в документах партии и будет использоваться во время текущей РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:13
2021-08-11T16:13
2021-08-11T16:33
единая россия
политика
цик рф
выборы в государственную думу
анна кузнецова
сергей перминов
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Действующая символика "Единой России", на логотипе которой изображен один медведь, уже зафиксирована в документах партии и будет использоваться во время текущей избирательной кампании, но не исключено обсуждение этой темы в будущем, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая входит в пятерку лидеров федерального списка партии "Единая Россия", заявила, что медведю, который размещен на логотипе партии "Единая Россия", одиноко, ему не хватает семьи: "мама, дети, медвежата - как-то это должно быть визуализировано"."Партийная символика и ее использование - очень непростой вопрос в условиях кампании. Партией поданы документы в ЦИК РФ, и в настоящем электоральном цикле зафиксировано использование существующего партийного логотипа. В будущем не исключено, что мы вернемся к этому вопросу", - сказал Перминов.
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единая россия, политика, цик рф, выборы в государственную думу, анна кузнецова, сергей перминов, россия
16:13 11.08.2021 (обновлено: 16:33 11.08.2021)
В "Единой России" прокомментировали идею изменения логотипа
Замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Перминов: тема изменения логотипа не исключена