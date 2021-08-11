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ЛНР обвинила Украину в усилении вооружения на линии соприкосновения
ЛНР обвинила Украину в усилении вооружения на линии соприкосновения - РИА Новости, 11.08.2021
ЛНР обвинила Украину в усилении вооружения на линии соприкосновения
Украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в район подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная в Донбассе для обострения ситуации,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:44
2021-08-11T20:44
2021-08-11T20:49
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донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в район подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная в Донбассе для обострения ситуации, заявил в среду на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."По поступившей нам информации, на позиции 24-ой бригады (ВС Украины – ред.) в районе населенного пункта Попасная проводится восполнение мин калибром 82 и 120 миллиметров, а также боеприпасов к стрелковому оружию", - сказал представитель Народной милиции.По его словам, командование оперативно-тактической группировки "Север" таким образом способствует дестабилизации обстановки у линии соприкосновения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210809/donbass-1745031956.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
20:44 11.08.2021 (обновлено: 20:49 11.08.2021)
ЛНР обвинила Украину в усилении вооружения на линии соприкосновения
ЛНР: украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения к пункту Попасная