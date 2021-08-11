ЛНР обвинила Киев в использовании трассирующих пуль для поджогов
Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко: Киев использует трассирующие пули для поджогов
ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в использовании трассирующих пуль для поджогов травы у линии соприкосновения в Донбассе.
"По имеющейся у нас информации, в условиях ограниченной возможности применения вооружения в связи с действующим перемирием, командованием Операцией объединенных сил (ООС) отданы указания командирам бригад, используя трассирующие пули, осуществлять целенаправленный поджог травы", - сообщил Филипоненко журналистам на брифинге.
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Он уточнил, что девятого августа в районе подконтрольного Киеву города Счастье, находящегося у линии соприкосновения, Народная милиция зафиксировала поджог сухой травы со стороны ВС Украины. "В результате резкого изменения направления ветра огонь охватил позиции второго батальона (72-ой бригады ВС Украины - ред.). Нами отмечено три взрыва, предположительно в результате возгорания минного поля. Ранения получили двое украинских военных, участвовавших в тушении пожара", - добавил Филипоненко.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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