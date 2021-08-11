https://ria.ru/20210811/lnr-1745373042.html

ЛНР обвинила Киев в использовании трассирующих пуль для поджогов

ЛНР обвинила Киев в использовании трассирующих пуль для поджогов - РИА Новости, 11.08.2021

ЛНР обвинила Киев в использовании трассирующих пуль для поджогов

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в использовании... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:30

2021-08-11T17:30

2021-08-11T17:30

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

счастье (город)

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в использовании трассирующих пуль для поджогов травы у линии соприкосновения в Донбассе."По имеющейся у нас информации, в условиях ограниченной возможности применения вооружения в связи с действующим перемирием, командованием Операцией объединенных сил (ООС) отданы указания командирам бригад, используя трассирующие пули, осуществлять целенаправленный поджог травы", - сообщил Филипоненко журналистам на брифинге.Он уточнил, что девятого августа в районе подконтрольного Киеву города Счастье, находящегося у линии соприкосновения, Народная милиция зафиксировала поджог сухой травы со стороны ВС Украины. "В результате резкого изменения направления ветра огонь охватил позиции второго батальона (72-ой бригады ВС Украины - ред.). Нами отмечено три взрыва, предположительно в результате возгорания минного поля. Ранения получили двое украинских военных, участвовавших в тушении пожара", - добавил Филипоненко.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210810/ranenie-1745136881.html

https://ria.ru/20210807/provokatsiya-1744851235.html

киев

луганская народная республика

счастье (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр