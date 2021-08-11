Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/lnr-1745373042.html
ЛНР обвинила Киев в использовании трассирующих пуль для поджогов
ЛНР обвинила Киев в использовании трассирующих пуль для поджогов - РИА Новости, 11.08.2021
ЛНР обвинила Киев в использовании трассирующих пуль для поджогов
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в использовании... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:30
2021-08-11T17:30
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
счастье (город)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в использовании трассирующих пуль для поджогов травы у линии соприкосновения в Донбассе."По имеющейся у нас информации, в условиях ограниченной возможности применения вооружения в связи с действующим перемирием, командованием Операцией объединенных сил (ООС) отданы указания командирам бригад, используя трассирующие пули, осуществлять целенаправленный поджог травы", - сообщил Филипоненко журналистам на брифинге.Он уточнил, что девятого августа в районе подконтрольного Киеву города Счастье, находящегося у линии соприкосновения, Народная милиция зафиксировала поджог сухой травы со стороны ВС Украины. "В результате резкого изменения направления ветра огонь охватил позиции второго батальона (72-ой бригады ВС Украины - ред.). Нами отмечено три взрыва, предположительно в результате возгорания минного поля. Ранения получили двое украинских военных, участвовавших в тушении пожара", - добавил Филипоненко.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210810/ranenie-1745136881.html
https://ria.ru/20210807/provokatsiya-1744851235.html
киев
луганская народная республика
счастье (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр
17:30 11.08.2021
 
ЛНР обвинила Киев в использовании трассирующих пуль для поджогов

Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко: Киев использует трассирующие пули для поджогов

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в использовании трассирующих пуль для поджогов травы у линии соприкосновения в Донбассе.
"По имеющейся у нас информации, в условиях ограниченной возможности применения вооружения в связи с действующим перемирием, командованием Операцией объединенных сил (ООС) отданы указания командирам бригад, используя трассирующие пули, осуществлять целенаправленный поджог травы", - сообщил Филипоненко журналистам на брифинге.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 09:05
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Он уточнил, что девятого августа в районе подконтрольного Киеву города Счастье, находящегося у линии соприкосновения, Народная милиция зафиксировала поджог сухой травы со стороны ВС Украины. "В результате резкого изменения направления ветра огонь охватил позиции второго батальона (72-ой бригады ВС Украины - ред.). Нами отмечено три взрыва, предположительно в результате возгорания минного поля. Ранения получили двое украинских военных, участвовавших в тушении пожара", - добавил Филипоненко.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 17:37
ЛНР обвинила силовиков в подготовке провокаций против ОБСЕ
 
В миреКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСчастье (город)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния