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Московские службы перевели в повышенную готовность из-за возможного ливня
Московские службы перевели в повышенную готовность из-за возможного ливня - РИА Новости, 11.08.2021
Московские службы перевели в повышенную готовность из-за возможного ливня
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного сильного ливня, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:15
2021-08-11T16:15
2021-08-11T17:17
общество
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петр бирюков
мосводосток
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного сильного ливня, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков."По данным синоптиков, в ночь на 12 августа в столице ожидается продолжительный интенсивный дождь. В отдельных районах может выпасть до 30 миллиметров осадков – почти 40% от месячной нормы августа. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности", - сказал Бирюков.Заместитель мэра добавил, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство бригад Мосводостока.Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее на улице, а водителей – строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва, петр бирюков, мосводосток
16:15 11.08.2021 (обновлено: 17:17 11.08.2021)
Московские службы перевели в повышенную готовность из-за возможного ливня
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за возможного ливня