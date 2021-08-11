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Московские службы перевели в повышенную готовность из-за возможного ливня

Московские службы перевели в повышенную готовность из-за возможного ливня - РИА Новости, 11.08.2021

Московские службы перевели в повышенную готовность из-за возможного ливня

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного сильного ливня, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:15

2021-08-11T16:15

2021-08-11T17:17

общество

москва

петр бирюков

мосводосток

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного сильного ливня, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков."По данным синоптиков, в ночь на 12 августа в столице ожидается продолжительный интенсивный дождь. В отдельных районах может выпасть до 30 миллиметров осадков – почти 40% от месячной нормы августа. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности", - сказал Бирюков.Заместитель мэра добавил, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство бригад Мосводостока.Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее на улице, а водителей – строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.

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2021

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общество, москва, петр бирюков, мосводосток