https://ria.ru/20210811/litva-1745334989.html
ЕК выделила Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов
ЕК выделила Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов - РИА Новости, 11.08.2021
ЕК выделила Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов
Еврокомиссия решила выделить Литве почти 37 миллионов евро для смягчения миграционного кризиса, в том числе для помощи в размещении мигрантов из Белоруссии,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:04
2021-08-11T14:04
2021-08-11T14:07
в мире
литва
вильнюс
белоруссия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740899301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_551bf157640b4bae833d69d5ca77a3ac.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Еврокомиссия решила выделить Литве почти 37 миллионов евро для смягчения миграционного кризиса, в том числе для помощи в размещении мигрантов из Белоруссии, говорится в пресс-релизе ЕК."Комиссия решила выделить Литве 36,7 миллиона евро в качестве экстренной помощи из Фонда по убежищам, миграции и интеграции, чтобы помочь улучшить возможности приема (мигрантов - ред.) в Литве" на фоне их наплыва из Белоруссии, говорится в релизе.Эти средства пойдут, среди прочего, на оказание первой помощи, медицинское обслуживание, изоляторы для больных COVID-19 и вакцины против этого вируса, на организацию жилья, еду, одежду и на средства гигиены."Финансирование также поддержит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и для оказания помощи лицам, нуждающимся в международной защите", - также отмечается в сообщении.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года.Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20210810/granitsa-1745170084.html
https://ria.ru/20210810/litva-1745171137.html
литва
вильнюс
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740899301_889:716:2666:2048_1920x0_80_0_0_5733923ceaa088e949fa32701bfaa848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, вильнюс, белоруссия, еврокомиссия
14:04 11.08.2021 (обновлено: 14:07 11.08.2021)
ЕК выделила Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов
Еврокомиссия решила выделить Литве почти 37 миллионов евро для смягчения миграционного кризиса
БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Еврокомиссия
решила выделить Литве
почти 37 миллионов евро для смягчения миграционного кризиса, в том числе для помощи в размещении мигрантов из Белоруссии, говорится
в пресс-релизе ЕК.
"Комиссия решила выделить Литве 36,7 миллиона евро в качестве экстренной помощи из Фонда по убежищам, миграции и интеграции, чтобы помочь улучшить возможности приема (мигрантов - ред.) в Литве" на фоне их наплыва из Белоруссии, говорится в релизе.
Эти средства пойдут, среди прочего, на оказание первой помощи, медицинское обслуживание, изоляторы для больных COVID-19 и вакцины против этого вируса, на организацию жилья, еду, одежду и на средства гигиены.
"Финансирование также поддержит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и для оказания помощи лицам, нуждающимся в международной защите", - также отмечается в сообщении.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией
. Власти страны 2 июля объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года.
Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.