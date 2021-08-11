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https://ria.ru/20210811/litva-1745334989.html
ЕК выделила Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов
ЕК выделила Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов - РИА Новости, 11.08.2021
ЕК выделила Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов
Еврокомиссия решила выделить Литве почти 37 миллионов евро для смягчения миграционного кризиса, в том числе для помощи в размещении мигрантов из Белоруссии,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:04
2021-08-11T14:07
в мире
литва
вильнюс
белоруссия
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Еврокомиссия решила выделить Литве почти 37 миллионов евро для смягчения миграционного кризиса, в том числе для помощи в размещении мигрантов из Белоруссии, говорится в пресс-релизе ЕК."Комиссия решила выделить Литве 36,7 миллиона евро в качестве экстренной помощи из Фонда по убежищам, миграции и интеграции, чтобы помочь улучшить возможности приема (мигрантов - ред.) в Литве" на фоне их наплыва из Белоруссии, говорится в релизе.Эти средства пойдут, среди прочего, на оказание первой помощи, медицинское обслуживание, изоляторы для больных COVID-19 и вакцины против этого вируса, на организацию жилья, еду, одежду и на средства гигиены."Финансирование также поддержит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и для оказания помощи лицам, нуждающимся в международной защите", - также отмечается в сообщении.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года.Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20210810/granitsa-1745170084.html
https://ria.ru/20210810/litva-1745171137.html
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в мире, литва, вильнюс, белоруссия, еврокомиссия
14:04 11.08.2021 (обновлено: 14:07 11.08.2021)
 
ЕК выделила Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов

Еврокомиссия решила выделить Литве почти 37 миллионов евро для смягчения миграционного кризиса

© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва
Мигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Еврокомиссия решила выделить Литве почти 37 миллионов евро для смягчения миграционного кризиса, в том числе для помощи в размещении мигрантов из Белоруссии, говорится в пресс-релизе ЕК.
"Комиссия решила выделить Литве 36,7 миллиона евро в качестве экстренной помощи из Фонда по убежищам, миграции и интеграции, чтобы помочь улучшить возможности приема (мигрантов - ред.) в Литве" на фоне их наплыва из Белоруссии, говорится в релизе.
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Эти средства пойдут, среди прочего, на оказание первой помощи, медицинское обслуживание, изоляторы для больных COVID-19 и вакцины против этого вируса, на организацию жилья, еду, одежду и на средства гигиены.
"Финансирование также поддержит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и для оказания помощи лицам, нуждающимся в международной защите", - также отмечается в сообщении.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года.
Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.
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