Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/likhoradka-1745374614.html
В Гвинее выявили 150 контактов у мужчины, умершего от лихорадки Марбурга
В Гвинее выявили 150 контактов у мужчины, умершего от лихорадки Марбурга - РИА Новости, 11.08.2021
В Гвинее выявили 150 контактов у мужчины, умершего от лихорадки Марбурга
Выявлено 150 контактов мужчины, скончавшегося в начале августа в Гвинее от геморрагической лихорадки Марбурга, заявил на брифинге в среду генеральный директор... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:37
2021-08-11T17:37
в мире
гвинея
воз
тедрос адханом гебрейесус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg
ЖЕНЕВА, 11 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Выявлено 150 контактов мужчины, скончавшегося в начале августа в Гвинее от геморрагической лихорадки Марбурга, заявил на брифинге в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Было выявлено порядка 150 контактов, включая трех членов семьи и одного медицинского работника, который был определен как контакт с высоким риском заражения", - сказал он.По данным ВОЗ, заболевший в Гвинее мужчина почувствовал себя плохо 25 июля, 1 августа пришел в местную больницу с симптомами, похожими на геморрагическую лихорадку Мабурга. Мужчина получил антибиотики и был отправлен домой, где скончался на следующий день.Это первый случай геморрагической лихорадки Марбурга, выявленный в Гвинее.
https://ria.ru/20210810/likhoradka-1745160007.html
гвинея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c48efdedadf2ae8a04f96783379df4d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, гвинея, воз, тедрос адханом гебрейесус
17:37 11.08.2021
 
В Гвинее выявили 150 контактов у мужчины, умершего от лихорадки Марбурга

Директор ВОЗ Гебрейесус: в Гвинее выявили 150 контактов мужчины, скончавшегося от лихорадки Марбурга

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 11 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Выявлено 150 контактов мужчины, скончавшегося в начале августа в Гвинее от геморрагической лихорадки Марбурга, заявил на брифинге в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Было выявлено порядка 150 контактов, включая трех членов семьи и одного медицинского работника, который был определен как контакт с высоким риском заражения", - сказал он.
По данным ВОЗ, заболевший в Гвинее мужчина почувствовал себя плохо 25 июля, 1 августа пришел в местную больницу с симптомами, похожими на геморрагическую лихорадку Мабурга. Мужчина получил антибиотики и был отправлен домой, где скончался на следующий день.
Это первый случай геморрагической лихорадки Марбурга, выявленный в Гвинее.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 11:32
В институте "Микроб" оценили вероятность завоза лихорадки Марбург в Россию
 
В миреГвинеяВОЗТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния