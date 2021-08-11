https://ria.ru/20210811/likhoradka-1745374614.html
В Гвинее выявили 150 контактов у мужчины, умершего от лихорадки Марбурга
В Гвинее выявили 150 контактов у мужчины, умершего от лихорадки Марбурга - РИА Новости, 11.08.2021
В Гвинее выявили 150 контактов у мужчины, умершего от лихорадки Марбурга
Выявлено 150 контактов мужчины, скончавшегося в начале августа в Гвинее от геморрагической лихорадки Марбурга, заявил на брифинге в среду генеральный директор... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:37
2021-08-11T17:37
2021-08-11T17:37
в мире
гвинея
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тедрос адханом гебрейесус
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ЖЕНЕВА, 11 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Выявлено 150 контактов мужчины, скончавшегося в начале августа в Гвинее от геморрагической лихорадки Марбурга, заявил на брифинге в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Было выявлено порядка 150 контактов, включая трех членов семьи и одного медицинского работника, который был определен как контакт с высоким риском заражения", - сказал он.По данным ВОЗ, заболевший в Гвинее мужчина почувствовал себя плохо 25 июля, 1 августа пришел в местную больницу с симптомами, похожими на геморрагическую лихорадку Мабурга. Мужчина получил антибиотики и был отправлен домой, где скончался на следующий день.Это первый случай геморрагической лихорадки Марбурга, выявленный в Гвинее.
https://ria.ru/20210810/likhoradka-1745160007.html
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в мире, гвинея, воз, тедрос адханом гебрейесус
В Гвинее выявили 150 контактов у мужчины, умершего от лихорадки Марбурга
Директор ВОЗ Гебрейесус: в Гвинее выявили 150 контактов мужчины, скончавшегося от лихорадки Марбурга