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Москвичам пообещали "прощальный поцелуй" лета
Москвичам пообещали "прощальный поцелуй" лета - РИА Новости, 11.08.2021
Москвичам пообещали "прощальный поцелуй" лета
"Прощальный поцелуй" лета ожидает москвичей в выходные, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:42
2021-08-11T12:19
общество
центр "фобос"
погода
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Прощальный поцелуй" лета ожидает москвичей в выходные, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В субботу и воскресенье ожидается гребень антициклона - будет солнечно, без осадков. В субботу дневная погода плюс 22-24 (градусов - ред.) в Москве, плюс 20-25 в Подмосковье. В воскресенье будет всплеск, на мой взгляд, это последнее летнее тепло: плюс 24-26 в Москве, плюс 22-27 в Подмосковье. Это нам прощальный поцелуй лета в выходные, бонус от лета, но уже без жары - от 30 градусов больше не будем изнывать", - рассказал Тишковец.По его словам, в Москве уже зафиксировано "начало разворота погоды в сторону осени", этот процесс будет длиться в течение второй части недели. А благодаря освежающим дождям, "которые очистят атмосферу", станет легче дышать, пояснил синоптик."Дожди с перерывами будут идти сегодня, завтра, в пятницу, причем завтра дожди будут увеличиваться по интенсивности и по продолжительности. За сегодняшний день накапает 8-10 миллиметров, и до 15-17 миллиметров может пролиться за следующие сутки. Завтра будет дождь-дождь и осень-осень, и холодно, дневная температура - плюс 20-22. Завтра сапоги, зонтики - только в путь. В пятницу дождь постепенно ослабеет", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html
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общество, центр "фобос", погода, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
11:42 11.08.2021 (обновлено: 12:19 11.08.2021)
 
Москвичам пообещали "прощальный поцелуй" лета

Синоптик Тишковец: "прощальный поцелуй" лета ожидает москвичей в выходные

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Прощальный поцелуй" лета ожидает москвичей в выходные, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу и воскресенье ожидается гребень антициклона - будет солнечно, без осадков. В субботу дневная погода плюс 22-24 (градусов - ред.) в Москве, плюс 20-25 в Подмосковье. В воскресенье будет всплеск, на мой взгляд, это последнее летнее тепло: плюс 24-26 в Москве, плюс 22-27 в Подмосковье. Это нам прощальный поцелуй лета в выходные, бонус от лета, но уже без жары - от 30 градусов больше не будем изнывать", - рассказал Тишковец.
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По его словам, в Москве уже зафиксировано "начало разворота погоды в сторону осени", этот процесс будет длиться в течение второй части недели. А благодаря освежающим дождям, "которые очистят атмосферу", станет легче дышать, пояснил синоптик.
"Дожди с перерывами будут идти сегодня, завтра, в пятницу, причем завтра дожди будут увеличиваться по интенсивности и по продолжительности. За сегодняшний день накапает 8-10 миллиметров, и до 15-17 миллиметров может пролиться за следующие сутки. Завтра будет дождь-дождь и осень-осень, и холодно, дневная температура - плюс 20-22. Завтра сапоги, зонтики - только в путь. В пятницу дождь постепенно ослабеет", - добавил синоптик.
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ОбществоЦентр "Фобос"ПогодаМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений Тишковец
 
 
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