https://ria.ru/20210811/leto-1745311979.html

Москвичам пообещали "прощальный поцелуй" лета

Москвичам пообещали "прощальный поцелуй" лета - РИА Новости, 11.08.2021

Москвичам пообещали "прощальный поцелуй" лета

"Прощальный поцелуй" лета ожидает москвичей в выходные, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:42

2021-08-11T11:42

2021-08-11T12:19

общество

центр "фобос"

погода

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573701990_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_028a38e467f413bba353076bcd830560.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Прощальный поцелуй" лета ожидает москвичей в выходные, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В субботу и воскресенье ожидается гребень антициклона - будет солнечно, без осадков. В субботу дневная погода плюс 22-24 (градусов - ред.) в Москве, плюс 20-25 в Подмосковье. В воскресенье будет всплеск, на мой взгляд, это последнее летнее тепло: плюс 24-26 в Москве, плюс 22-27 в Подмосковье. Это нам прощальный поцелуй лета в выходные, бонус от лета, но уже без жары - от 30 градусов больше не будем изнывать", - рассказал Тишковец.По его словам, в Москве уже зафиксировано "начало разворота погоды в сторону осени", этот процесс будет длиться в течение второй части недели. А благодаря освежающим дождям, "которые очистят атмосферу", станет легче дышать, пояснил синоптик."Дожди с перерывами будут идти сегодня, завтра, в пятницу, причем завтра дожди будут увеличиваться по интенсивности и по продолжительности. За сегодняшний день накапает 8-10 миллиметров, и до 15-17 миллиметров может пролиться за следующие сутки. Завтра будет дождь-дождь и осень-осень, и холодно, дневная температура - плюс 20-22. Завтра сапоги, зонтики - только в путь. В пятницу дождь постепенно ослабеет", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html

https://ria.ru/20210810/krym-1745136426.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, центр "фобос", погода, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец