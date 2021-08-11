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ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии

ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии - РИА Новости, 11.08.2021

ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии

Депутат государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов не состоит в ЛДПР, заявил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, член высшего... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:20

2021-08-11T19:20

2021-08-11T19:59

политика

госдума рф

лдпр

ярослав нилов

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Депутат государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов не состоит в ЛДПР, заявил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, член высшего совета партии Ярослав Нилов.Ранее СМИ сообщили, что Кожанов на встрече с ветеранами труда заявил, что власть – от бога, и перед ее представителями надо кланяться. "Встретил начальника – что надо сделать? Поклониться! Власть, она от бога – как с нею можно ссориться?" - передали слова депутата СМИ.По его словам, сейчас Кожанов пользуется поддержкой другой партии, и ЛДПР с ним конкурирует.

https://ria.ru/20210721/zhirinovskiy-1742214942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, лдпр, ярослав нилов