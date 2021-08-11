https://ria.ru/20210811/ldpr-1745389064.html
ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии
ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии - РИА Новости, 11.08.2021
ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии
Депутат государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов не состоит в ЛДПР, заявил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, член высшего... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:20
2021-08-11T19:20
2021-08-11T19:59
политика
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_ed5a094070161fb82b7fed5d21a923de.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Депутат государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов не состоит в ЛДПР, заявил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, член высшего совета партии Ярослав Нилов.Ранее СМИ сообщили, что Кожанов на встрече с ветеранами труда заявил, что власть – от бога, и перед ее представителями надо кланяться. "Встретил начальника – что надо сделать? Поклониться! Власть, она от бога – как с нею можно ссориться?" - передали слова депутата СМИ.По его словам, сейчас Кожанов пользуется поддержкой другой партии, и ЛДПР с ним конкурирует.
https://ria.ru/20210721/zhirinovskiy-1742214942.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:2028_1920x0_80_0_0_b35ba37049fbf52d004652eb4a1608d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, лдпр, ярослав нилов
19:20 11.08.2021 (обновлено: 19:59 11.08.2021)
ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии
Член высшего совета ЛДПР Нилов: говоривший о божественности власти депутат не состоит в партии