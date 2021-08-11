Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/ldpr-1745389064.html
ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии
ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии - РИА Новости, 11.08.2021
ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии
Депутат государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов не состоит в ЛДПР, заявил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, член высшего... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:20
2021-08-11T19:59
политика
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_ed5a094070161fb82b7fed5d21a923de.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Депутат государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов не состоит в ЛДПР, заявил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, член высшего совета партии Ярослав Нилов.Ранее СМИ сообщили, что Кожанов на встрече с ветеранами труда заявил, что власть – от бога, и перед ее представителями надо кланяться. "Встретил начальника – что надо сделать? Поклониться! Власть, она от бога – как с нею можно ссориться?" - передали слова депутата СМИ.По его словам, сейчас Кожанов пользуется поддержкой другой партии, и ЛДПР с ним конкурирует.
https://ria.ru/20210721/zhirinovskiy-1742214942.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:2028_1920x0_80_0_0_b35ba37049fbf52d004652eb4a1608d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, лдпр, ярослав нилов
19:20 11.08.2021 (обновлено: 19:59 11.08.2021)
 
ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии

Член высшего совета ЛДПР Нилов: говоривший о божественности власти депутат не состоит в партии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Депутат государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов не состоит в ЛДПР, заявил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, член высшего совета партии Ярослав Нилов.
Ранее СМИ сообщили, что Кожанов на встрече с ветеранами труда заявил, что власть – от бога, и перед ее представителями надо кланяться. "Встретил начальника – что надо сделать? Поклониться! Власть, она от бога – как с нею можно ссориться?" - передали слова депутата СМИ.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 14:48
Жириновский ответил на вопрос о преемнике в ЛДПР
"Этот человек ранее был (в партии), но в 2019 году вышел из партии и сдал мандат", - сказал Нилов.
По его словам, сейчас Кожанов пользуется поддержкой другой партии, и ЛДПР с ним конкурирует.
 
ПолитикаГосдума РФЛДПРЯрослав Нилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния