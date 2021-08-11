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Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку
Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку - РИА Новости, 11.08.2021
Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку
У мальчика из Омской области, которого отчим в целях воспитания ставил коленями на гречку, все хорошо, он живёт с бабушкой и готовится к школе, рассказала РИА... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:23
2021-08-11T16:40
общество
омская область
анна кузнецова
россия
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ОМСК, 11 авг - РИА Новости. У мальчика из Омской области, которого отчим в целях воспитания ставил коленями на гречку, все хорошо, он живёт с бабушкой и готовится к школе, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.По данным следствия, 35-летний программист из Омска в апреле-мае 2019 года за малейшие провинности ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку на срок от 1,5 до 9 часов. Мать мальчика одобряла подобное "воспитание". После очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче, который и обратился к правоохранителям. Ребёнку сделали операцию.Суд в феврале 2020 года по статьям УК РФ "истязание", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" назначил отчиму ребенка 4,5 года колонии общего режима, а матери - 1,5 года лишения свободы.Сейчас ребёнок живёт в Омской области с двоюродной бабушкой, рассказала детский омбудсмен. Увидеться с мальчиком ей не удалось, но она пообщалась с мальчиком и бабушкой по телефону.Она добавила, что ребёнок больше не занимается с психологом.
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общество, омская область, анна кузнецова, россия
16:23 11.08.2021 (обновлено: 16:40 11.08.2021)
 
Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку

Омбудсмен Кузнецова: мальчик из Омской области, которого ставили на гречку, готовится к школе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ОМСК, 11 авг - РИА Новости. У мальчика из Омской области, которого отчим в целях воспитания ставил коленями на гречку, все хорошо, он живёт с бабушкой и готовится к школе, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
По данным следствия, 35-летний программист из Омска в апреле-мае 2019 года за малейшие провинности ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку на срок от 1,5 до 9 часов. Мать мальчика одобряла подобное "воспитание". После очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче, который и обратился к правоохранителям. Ребёнку сделали операцию.
Ночной Омск - РИА Новости, 1920, 13.01.2020
13 января 2020, 17:00
Ребенка из Омска, которого заставляли стоять на гречке, вернули матери
Суд в феврале 2020 года по статьям УК РФ "истязание", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" назначил отчиму ребенка 4,5 года колонии общего режима, а матери - 1,5 года лишения свободы.
Сейчас ребёнок живёт в Омской области с двоюродной бабушкой, рассказала детский омбудсмен. Увидеться с мальчиком ей не удалось, но она пообщалась с мальчиком и бабушкой по телефону.
"Денис такой уже взрослый ребёнок, готовится к поступлению в школу, говорит, математика не очень даётся с английским. Мы поговорили с руководством опеки района, чтобы была оказана поддержка – (нужно) подтянуть мальчика по этим предметам. Я просила максимально помогать ему, чтобы он увлекался чем-то, чтобы он выбрал, что ему ближе – спорт, музыка или другие направления… Бабушка говорит, что все сейчас хорошо. Мы обменялись контактами и в случае чего договорились, что мы им будем обязательно помогать", - рассказала Кузнецова.
Она добавила, что ребёнок больше не занимается с психологом.
 
ОбществоОмская областьАнна КузнецоваРоссия
 
 
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