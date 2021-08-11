https://ria.ru/20210811/kuznetsova-1745359505.html

Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку

Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку - РИА Новости, 11.08.2021

Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку

У мальчика из Омской области, которого отчим в целях воспитания ставил коленями на гречку, все хорошо, он живёт с бабушкой и готовится к школе, рассказала РИА... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:23

2021-08-11T16:23

2021-08-11T16:40

общество

омская область

анна кузнецова

россия

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ОМСК, 11 авг - РИА Новости. У мальчика из Омской области, которого отчим в целях воспитания ставил коленями на гречку, все хорошо, он живёт с бабушкой и готовится к школе, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.По данным следствия, 35-летний программист из Омска в апреле-мае 2019 года за малейшие провинности ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку на срок от 1,5 до 9 часов. Мать мальчика одобряла подобное "воспитание". После очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче, который и обратился к правоохранителям. Ребёнку сделали операцию.Суд в феврале 2020 года по статьям УК РФ "истязание", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" назначил отчиму ребенка 4,5 года колонии общего режима, а матери - 1,5 года лишения свободы.Сейчас ребёнок живёт в Омской области с двоюродной бабушкой, рассказала детский омбудсмен. Увидеться с мальчиком ей не удалось, но она пообщалась с мальчиком и бабушкой по телефону.Она добавила, что ребёнок больше не занимается с психологом.

https://ria.ru/20200113/1563372475.html

омская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, омская область, анна кузнецова, россия