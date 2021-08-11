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Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку
Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку - РИА Новости, 11.08.2021
Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку
У мальчика из Омской области, которого отчим в целях воспитания ставил коленями на гречку, все хорошо, он живёт с бабушкой и готовится к школе, рассказала РИА... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:23
2021-08-11T16:23
2021-08-11T16:40
общество
омская область
анна кузнецова
россия
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ОМСК, 11 авг - РИА Новости. У мальчика из Омской области, которого отчим в целях воспитания ставил коленями на гречку, все хорошо, он живёт с бабушкой и готовится к школе, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.По данным следствия, 35-летний программист из Омска в апреле-мае 2019 года за малейшие провинности ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку на срок от 1,5 до 9 часов. Мать мальчика одобряла подобное "воспитание". После очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче, который и обратился к правоохранителям. Ребёнку сделали операцию.Суд в феврале 2020 года по статьям УК РФ "истязание", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" назначил отчиму ребенка 4,5 года колонии общего режима, а матери - 1,5 года лишения свободы.Сейчас ребёнок живёт в Омской области с двоюродной бабушкой, рассказала детский омбудсмен. Увидеться с мальчиком ей не удалось, но она пообщалась с мальчиком и бабушкой по телефону.Она добавила, что ребёнок больше не занимается с психологом.
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общество, омская область, анна кузнецова, россия
16:23 11.08.2021 (обновлено: 16:40 11.08.2021)
Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку
Омбудсмен Кузнецова: мальчик из Омской области, которого ставили на гречку, готовится к школе
ОМСК, 11 авг - РИА Новости.
У мальчика из Омской области
, которого отчим в целях воспитания ставил коленями на гречку, все хорошо, он живёт с бабушкой и готовится к школе, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России
по правам ребенка Анна Кузнецова
.
По данным следствия, 35-летний программист из Омска в апреле-мае 2019 года за малейшие провинности ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку на срок от 1,5 до 9 часов. Мать мальчика одобряла подобное "воспитание". После очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче, который и обратился к правоохранителям. Ребёнку сделали операцию.
Суд в феврале 2020 года по статьям УК РФ "истязание", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" назначил отчиму ребенка 4,5 года колонии общего режима, а матери - 1,5 года лишения свободы.
Сейчас ребёнок живёт в Омской области с двоюродной бабушкой, рассказала детский омбудсмен. Увидеться с мальчиком ей не удалось, но она пообщалась с мальчиком и бабушкой по телефону.
"Денис такой уже взрослый ребёнок, готовится к поступлению в школу, говорит, математика не очень даётся с английским. Мы поговорили с руководством опеки района, чтобы была оказана поддержка – (нужно) подтянуть мальчика по этим предметам. Я просила максимально помогать ему, чтобы он увлекался чем-то, чтобы он выбрал, что ему ближе – спорт, музыка или другие направления… Бабушка говорит, что все сейчас хорошо. Мы обменялись контактами и в случае чего договорились, что мы им будем обязательно помогать", - рассказала Кузнецова.
Она добавила, что ребёнок больше не занимается с психологом.