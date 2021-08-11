https://ria.ru/20210811/kurs-1745323877.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 27 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 27 копеек - РИА Новости, 11.08.2021
Официальный курс евро на четверг вырос на 27 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 26,79 копейки - до 86,6257 рубля, курс доллара - на 37,33 копейки - до 73,9695 рубля,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:53
2021-08-11T12:53
2021-08-11T12:53
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611856_0:248:3198:2047_1920x0_80_0_0_092e901380f5e4eb60ad12ffebc22d63.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 26,79 копейки - до 86,6257 рубля, курс доллара - на 37,33 копейки - до 73,9695 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 32,59 копейки, составив 79,6648 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611856_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_191eed76c89892218c2ce647f98ada7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на четверг вырос на 27 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 27 копеек, до 86,63 рубля