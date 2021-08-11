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Жителей Кубани предупредили о смерчах и подтоплениях
Жителей Кубани предупредили о смерчах и подтоплениях - РИА Новости, 11.08.2021
Жителей Кубани предупредили о смерчах и подтоплениях
Комплекс опасных погодных явлений прогнозируется в Краснодарском крае в четверг и пятницу, ожидается сильный дождь, подъем уровня воды в реках, в том числе... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:18
2021-08-11T17:18
2021-08-11T17:18
общество
краснодарский край
анапа
гидрометцентр
роман вильфанд
черное море
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Комплекс опасных погодных явлений прогнозируется в Краснодарском крае в четверг и пятницу, ожидается сильный дождь, подъем уровня воды в реках, в том числе из-за засоренности русел, над морем ожидается формирование смерчей, говорится в штормовом предупреждении Гидрометцентра."В Краснодарском крае сохранится комплекс метеорологических явлений:... сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-23 метра в секунду; на реках и водотоках резкие подъемы уровня воды с достижением опасных отметок, дополнительному подъему уровня будет способствовать засоренность русел и возникновение заторных явлений; над Черным морем на участке Анапа – Магри имеется опасность формирования смерчей", - говорится в сообщении.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что над Черным морем сформировался мезоциклон. Это компактный циклон, который обладает большей энергией, чем обычный циклон. Его появление связывают с сильными ветрами, дождем и градом. Однако самая сильная непогода ожидается в Крыму.
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общество, краснодарский край, анапа, гидрометцентр, роман вильфанд, черное море
Жителей Кубани предупредили о смерчах и подтоплениях
Гидрометцентр: смерчи и подтопления прогнозируются на Кубани 12-13 августа